Fouloume, zone agricole par excellence, va bientôt être dotée d’un forage d’une capacité de 100 m3/h, par Dangote cement Sénégal (Dcs). Cette infrastructure hydraulique, dont la pose de la première pierre a été effectuée mercredi, permettra de développer le maraîchage qui emploie 90% des populations de ce village situé dans la commune de Mont-Rolland. En effet, selon Ousmane Mbaye, Directeur administratif et financier (Daf) de Dangote, «Fouloume est une zone maraîchère et l’accès à l’eau est vraiment difficile. Donc, ce forage va permettre aux villageois et aux cultivateurs de pouvoir accéder à l’eau et de cultiver ces terres qui ne sont pas utilisées à cause du manque d’eau». En clair, «ce forage va permettre de développer les différentes activités agricoles de la zone». Les travaux du forage, dont les études géophysiques du site sont bouclées et la procédure d’appel d’offres enclenchée, est le fruit d’une concertation avec le maire de Mont-Rolland.

«L’infrastructure a été choisie parmi d’autres projets, dans le cadre de concertation qui a été mis en place entre la société Dangote et les différentes communes qui sont impactées par la société. Et dans ce cadre de concertation, nous discutons avec les maires qui nous disent leurs priorités», explique Ousmane Mbaye, qui renseigne que dans la réalisation de l’ouvrage hydraulique, la priorité sera donnée aux entreprises locales. Cela, dit-il, pour «faire du contenu local». Saluant le projet, le maire de Mont-Rolland, Yves Lamine Ciss, indique que le forage, en plus de régler le problème d’eau pour le maraîchage, est une réponse face à la question de l’emploi des jeunes. «C’est le manque d’eau qui a créé l’exode vers Dakar, parce que les gens n’ont pas de moyens pour travailler. Les gens veulent cultiver, mais ils ont un problème d’eau. Il y a la terre, la main-d’œuvre, mais il n’y a pas d’eau», relève l’édile de Mont-Rolland. Pour simplement dire : «Ce forage va aider les populations à développer le maraîchage et à créer l’exode urbain. Nous voulons que tous les fils de Mont-Rolland qui sont à Dakar, qui ne font rien, reviennent ici pour travailler.» Il annonce la construction d’un château d’eau «pour une distribution plus large de l’eau» dans ce grand village de près de 5 000 habitants.

A sa suite, Ousmane Ciss, représentant du chef de village de Fouloume, de se réjouir de l’initiative de Dangote. Surtout que «leurs terres sont aujourd’hui menacées par des promoteurs agricoles provenant d’autres localités. Lesquels promoteurs viennent acheter nos terres pour les exploiter parce que nous n’avons pas les moyens de le faire. Rien que pour creuser un puits, il faut pas moins de 4 millions de francs Cfa». Pour lui, «la construction de ce forage va stopper la spéculation foncière». Aussi, M. Ciss a souhaité la construction d’une piste de production sur l’axe Pout-Fouloume pour leur permettre d’écouler leurs produits agricoles.