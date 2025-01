Les poursuites engagées contre le député Farba Ngom, membre du groupe parlementaire de l’opposition, «Takku Wallu Senegaal», sont une «machination politique» contre un «fils du Fouta». C’est la lecture que le parti Alliance pour la République (Apr) a faite de l’affaire du député cité dans un supposé blanchiment d’argent. Les Apéristes affirment que le Premier ministre et leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, les trouvera sur son chemin. Par Malick GAYE –

La procédure judiciaire enclenchée contre le député Farba Ngom, membre du groupe parlementaire de l’opposition, «Takku Wallu Senegaal», a des relents de «règlement de comptes politiques» et d’une volonté de «sanctionner le Fouta, qui est l’une des rares poches de résistance» au régime. C’est la position de l’Alliance pour la République (Apr).

Hier, le parti dirigé par l’ancien président de la République, Macky Sall, a fait un point de presse pour «engager le combat contre la machination politique». C’est Me Moussa Bocar Thiam, qui a lu la résolution. «Le Fouta est l’une des poches de résistance face à ce régime autoritaire. Ousmane Sonko, après des séjours dans le Nord, n’a pas convaincu les fils du Fouta. Nous disons «Non à l’intimidation» (…) Aucun des fils du Fouta n’est au gouvernement. On n’a pas vu le gouvernement, lors de la crue du fleuve. Il n’y a aucune promotion des fils du Fouta. Au contraire, nous constatons le licenciement de plus de 1000 jeunes au Port, à la Lonase ; l’annulation de plus 1000 bourses familiales, l’arrêt des chantiers de la route du Dandémayo, l’aéroport de Ourossogui. Le Fouta est sanctionné par le régime. L’Etat exécute la volonté de Sonko. Qui a dit : «Farba ne participera plus jamais à une élection.»», a déclaré Me Moussa Bocar Thiam. Qui a dénoncé une «machination politique» en levant l’immunité parlementaire de Farba Ngom. «Nous n’accepterons jamais l’élimination de l’un de ses fils les plus utiles. Farba n’a jamais bénéficié de l’argent public, ni de marché public, encore moins de nomination. Le Fouta fait partie du Sénégal, il doit être pris en compte dans les politiques publiques. Celui qui s’attaque à Farba, s’attaque à l’Apr, au Fouta et au Sénégal», a conclu Me Moussa Bocar Thiam.

«Je ne reculerai pas»

Par ailleurs, Farba Ngom, prenant la parole, s’est gardé d’évoquer le fond du dossier. Il a estimé que les poursuites contre sa personne ne sont motivées que par la politique. «Je suis fier d’être griot. Qui empêche beaucoup de personnes de dormir», a-t-il déclaré.

«Je suis justiciable comme tous les Sénégalais», affirme le parlementaire. Avant de dire à l’attention du Premier ministre et patron du parti Pastef, Ousmane Sonko : «Tu viens à Agnam pour déclarer mon dernier mandat. Ousmane tu n’es pas le Prophète. Même si je dois faire de la prison, je ferai ça dignement. Mais je ne reculerai pas. Poiurqoi je ne dois pas avoir de l’argent ? Je n’ai jamais touché l’argent de l’Etat du Sénégal.»

«Macky a fait tout pour moi. S’il compte les personnes qui lui ont tourné le dos, mon nom n’y figurera pas», a annoncé Farba Ngom.

Pour sa part, la présidente du groupe parlementaire «Takku Wallu Senegaal», Me Aïssata Tall Sall, prévient l’actuel régime : «Ils ont trouvé dans ce pays une Nation unie et solidaire, une République. Pour ce combat-là, ils n’ont qu’à être courageux, car on le sera plus qu’eux. On va continuer le combat à l’Assemblée, de même que sur le terrain politique. Et nous ne serons jamais pour la compromission.»

Faut-il le préciser, la rencontre organisée hier par l’ancien parti au pouvoir a enregistré la présence de beaucoup de responsables de l’ancien régime tels que Aïssata Tall Sall, Sidiki Kaba, Pape Malick Ndour, Modou Diagne Fada, Babacar Gaye, Abdoulaye Saydou Sow.

