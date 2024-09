C’est un revers pour l’avocat français qui a déposé une plainte à Paris pour poursuivre l’ancien président de la République Macky Sall. Le Doyen des juges d’instruction a constaté son incompétence au motif que les faits dénoncés dans la plainte ne relevaient pas de la qualification de crimes contre l’humanité. Il a interjeté appel.

La plainte déposée par l’avocat Juan Branco en France contre Macky Sall n’a pas reçu une suite favorable. Le journal Le Monde, qui donne l’information, renseigne que «le Doyen des juges d’instruction a, conformément aux réquisitions du pôle crimes contre l’humanité du Parquet national antiterroriste (Pnat), constaté, en février 2024, son incompétence au motif que les faits dénoncés dans la plainte ne relevaient pas de la qualification de crimes contre l’humanité». Le journal, qui s’est entretenu avec une source judiciaire du Pnat, fait savoir «qu’un appel a été fait de cette décision». En outre, il précise que «pour le moment, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris n’a pas encore statué».

Le Doyen des juges constate son incompétence

L’avocat français Juan Branco, qui a fait une conférence de presse à Dakar la semaine dernière, a critiqué la Cour pénale internationale sur sa capacité à poursuivre les responsables de l’ancien régime. Selon lui, l’institution est «sous influence». Me Branco a ainsi incité les Sénégalais à créer une «Cour spéciale» afin de juger eux-mêmes les actes de l’ancien régime. «C’est au Sénégal désormais que nous comptons demander, espérer et obtenir justice», a-t-il déclaré.

Me Juan Branco accuse Macky Sall et plusieurs hauts responsables sénégalais dont le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, d’avoir orchestré une répression violente contre les opposants politiques et les manifestants.

Ces répressions auraient entraîné la mort de 60 personnes et de nombreuses détentions arbitraires.

