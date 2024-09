Le président du parti «Etic» (Ensemble pour le travail, l’intégrité et la citoyenneté), le juge Ibrahima Hamidou Dème, a affirmé solennellement sa décision de présenter sa candidature à la présidence de la République à Thiès.Par Cheikh CAMARA –

«J’ai une grande ambition pour la reconstruction et la modernisation du Sénégal avec toutes les filles et tous les fils du pays. Tous les Sénégalais, où qu’ils puissent se trouver et quelles que soient leurs conditions, ne doivent être laissés en rade. Le slogan «le Sénégal pour tous» doit enfin devenir une réalité», a souligné le magistrat, qui se sent donc, dit-il, «prêt avec les Sénégalais, à relever les défis qui nous interpellent aujourd’hui. Nous allons ensemble opérer les ruptures vertueuses qu’attend et que mérite notre pays». En effet, remarque juge Dème, «c’est d’une réforme en profondeur dont notre gouvernance a besoin. Vertueuse, innovante, inclusive, participative, écologique, plus sociale et plus solidaire. Avec un Président ayant une nouvelle conception de son rôle : dynamique, innovateur, protecteur, rassembleur, qui va réconcilier les Sénégalais et les unir dans la justice. Un Président garant du bon fonctionnement et de l’équilibre des institutions. Un Président au-dessus des clivages, qui soit à l’écoute de tous et au service de tous. Parce que les Sénégalais ont besoin de retrouver un pays plus uni, plus fraternel, plus solidaire, plus juste et plus moral». Aussi de poursuivre : «Nous devons, ensemble, davantage méditer et mettre en œuvre notre devise national : Un peuple, un but, une foi, qui traduit notre commun vouloir de vie commune, notre volonté d’unité pour réussir ensemble la construction nationale.»

Le leader du parti «Etic» se dit persuadé que «si nous conjuguons nos idées et nos énergies, nous allons donner au Sénégal un visage nouveau». Dans cette optique, il s’engage à «poursuivre le rapport direct que nous avons engagé avec les populations, pour finaliser le projet de mandature que nous allons construire ensemble. Un projet qui sera largement inspiré par les conclusions des Assises nationales qui restent plus que jamais d’actualité, qui sera axé d’abord sur une réforme en profondeur de la gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale. Mais surtout, une réforme radicale de la Justice, sans laquelle il n’y aura pas de paix, ni de démocratie, ni de développement». Il sera ensuite axé, poursuit juge Dème, sur «la justice et l’équité sociale, en prenant en compte les besoins prioritaires des populations non encore satisfaits, à savoir l’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation, l’autosuffisance alimentaire et le désenclavement».

Aussi concernant «la lutte contre la pauvreté et le chômage, la réduction du train de vie de l’Etat, une bonne gestion et une rationalisation des ressources publiques, et une inclusion sociale avec notamment la valorisation des personnes vivant avec un handicap».

Mais, fait remarquer le candidat à la Présidentielle de 2024, «le plus grand défi est de restaurer les rapports de confiance entre l’homme politique et les populations». Pour cela, il pense qu’«il faudra constamment, dans la conquête comme dans l’exercice du pouvoir, tenir un langage de vérité aux populations». Aux militants et sympathisants du parti Etic, juge Dème rappelle : «Nous avons toujours soutenu depuis le début de notre compagnonnage, que la première victoire que nous convoitons en politique est d’abord une victoire morale. Si nous restons fidèles à notre crédo, c’est-à-dire toujours attachés à la vérité et à l’intérêt général, si nous restons constants et cohérents, notre victoire morale aura, s’il plaît à Dieu, le prolongement d’une victoire politique, pour, ensemble, changer le Sénégal.»

Le président du parti Etic rappelle n’avoir, depuis le lancement de ses activités politiques après sa démission de la magistrature, jamais perdu de vue que «notre entrée en politique est motivée par la nécessité de contribuer à l’assainissement des mœurs politiques, à l’avènement d’un véritable Etat de Droit et au développement». Un grand chantier pour lequel, dit-il, il s’est constamment attelé à «inscrire notre action politique dans la vérité, la responsabilité et la prise en compte de l’intérêt national». Et de penser qu’en effet, «on peut constater qu’aussi bien dans le cadre du mouvement Ensemble à nos débuts que du parti Etic aujourd’hui, nous nous sommes évertués à faire preuve d’exemplarité en restant constant et cohérent, et en nous attachant viscéralement aux principes et valeurs éthiques, mais aussi à nos valeurs traditionnelles de Ngor, de Yaar et de Téguine».

Par ailleurs, le juge Dème considère que son organisation politique s’est «constamment conformée à l’article 4 de notre Constitution, en œuvrant à la formation citoyenne». Il souligne qu’en effet, «nous restons convaincu que l’éducation et la formation doivent être au cœur des activités d’animation des partis politiques. Car un citoyen bien formé et bien informé, exercera de manière plus éclairée ses droits et remplira plus convenablement ses devoirs dans la cité. Ainsi, la démocratie participative ne sera plus un simple slogan, mais une réalité». C’est d’ailleurs dans cette dynamique qu’il a été introduite, suite au point de presse, une conférence sous le thème : «La participation politique des personnes en situation de handicap», par M. Amadou Mbaye.

Correspondant