La 43e Assemblée générale ordinaire et élective de la Confédération africaine de football (Caf) aura lieu comme prévu initialement, le 12 mars prochain à Rabat (Maroc), a indiqué l’instance lundi.

Certains médias africains avaient évoqué un éventuel report de l’élection pour permettre au président sortant, le Malgache Ahmad Ahmad, d’avoir plus de temps pour faire sa campagne électorale.

Quatre candidats sont en course pour la succession du Malgache, Ahmad Ahmad, dont la candidature a été rejetée en interne par le Comité exécutif. Il s’agit du Sénégalais Augustin Senghor, de l’Ivoirien Jacques Anouma, du Mauritanien Ahmed Yahya et du Sud-africain Patrice Motsepe.

Le Tribunal arbitral du sport (Tas) examinera le 2 mars prochain à Lausanne la demande d’annulation de la suspension pour détournement de fonds décidée en novembre dernier par la Fifa à l’encontre de Ahmad Ahmad, qui veut des «mesures provisionnelles afin de pouvoir se présenter aux élections de la Caf».

Chacune des 54 fédérations africaines membres dispose d’une voix pour un scrutin majoritaire à plusieurs tours, qui peut entraîner des alliances après le premier tour si une majorité absolue n’est pas dégagée.