Par Amadou MBODJI – Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) croit en la victoire de Amadou Ba, candidat de Benno bokk yaakaar (Bby), au premier tour de la Présidentielle. Une confiance qu’il tient des parrainages que le Parti ensemble pour le Sénégal (Peps) du président Mamadou Salif Sow a réussi à glaner à Dakar en si peu de temps et que ce dernier lui a remis, ce lundi, au cours d’une cérémonie au siège du Conseil économique, social et environnemental. «J’ai confiance. Parce que disposer de 30 mille parrains à Dakar, en si peu de temps, ne fait que renforcer la confiance. Chaque parrain peut disposer de cinq à dix personnes qui peuvent voter pour notre candidat. Si on multiplie 31 mille par dix, on se retrouve avec 310 mille électeurs. Si un candidat arrive à disposer de 310 mille voix, cela constitue un départ pour lui. C’est clair que nous avons un bon départ», a déclaré M. Diallo.

«Tout autre parrainage qui viendra s’ajouter fera qu’on gagnera l’élection présidentielle au premier tour», ajoute Abdoulaye Daouda Diallo, qui tire son chapeau au président du Peps pour le travail abattu dans ce sens.

«Je loue l’excellent travail abattu par Amadou Salif Sow, je ferai un compte rendu au Président Macky Sall et au candidat Amadou Ba pour dire qu’on a confiance. Vous avez abattu un bon travail à Dakar, je vais encore vous appuyer. Je suis content que les femmes aient commencé à travailler. Nous allons faire un deuxième appui pour les femmes pour qu’elles disposent davantage de forces. On va aller à l’intérieur du pays. Je ferai en sorte de mériter la confiance que vous avez placée en moi», martèle le président du Cese.

Le Dg de l’Agence nationale de la sécurité de proximité (Asp), Mamadou Saliou Sow, par ailleurs président du Peps et de la coalition «And liguey sunu goox», dira : «(…) Nous sommes toujours en train de collecter d’autres parrains qui doivent nous parvenir des différentes régions. Mais comme on pense que bientôt ce sera la fin, on n’a pas voulu attendre qu’on ait tous les parrainages pour les ramener ici.»

