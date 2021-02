Massés en nombre devant leur domicile de leur leader, les partisans de Sonko ont montré, avec violence, qu’ils n’avaient peur ni des Forces de l’ordre ni du Covid-19. En cassant des commerces et des biens appartenant à autrui, ils ont également prouvé qu’ils ne craignaient pas non plus de plonger des familles innocentes dans le chômage, la pauvreté et la détresse. Un bon projet politique !