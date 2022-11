La Fifa ouvre une procédure disciplinaire contre l’équipe du Sénégal. Cette procédure est pour corriger une faute sur la tenue du point de presse du coach Aliou Cissé sur les préparatifs de la rencontre Equateur-Sénégal.

Le sélectionneur national devait être accompagné d’un joueur de l’équipe du Sénégal lors de ce face-à-face avec les journalistes. Mais, Aliou Cissé a animé à lui seul le point de presse.

Ce fait constitue une infraction pour la Fifa. L’instance mondiale du football met en cause le Sénégal à travers « l’article 44 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, de l’article 2.7.2 du Règlement Médias et Marketing et de l’article 8.5.3 du Manuel de l’équipe ».

Le Sénégal encourt une amende de 10 000 francs suisses soit plus de 6 millions de francs Cfa.