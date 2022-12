Les jeunes de l’Apr de Fatick se contredisent. Après la sortie musclée des membres du mouvement «Fatick va mal», qui dénonçaient le retard économique et l’absence de programmes de l’Etat dans la ville, depuis l’accession du Président Macky Sall au pouvoir, certains jeunes, membres du parti au pouvoir, pensent le contraire et taxent ces derniers d’être instrumentalisés par des responsables politiques frustrés et véreux, avant de brandir les différentes réalisations de leur mentor dans la ville. Ainsi, les partisans du mouvement «Fatick va bien» estiment que le Président Macky Sall n’a ménagé aucun effort pour que Fatick, érigée en région depuis 1984, change complètement de visage. «Nous sommes nés et avons grandi ici, alors nous avons vu ce qui s’est passé les années précédentes, avant qu’il ne soit Président, et nous sommes aujourd’hui en train de témoigner sur ses réalisations. Les chantiers à Fatick sortent de terre. Il (le Président Macky Sall) a donné le meilleur de lui-même pour que la ville soit redorée. Alors, je défie quiconque de faire le tour de la ville pour constater véritablement l’avancement de la ville. Le développement escompté aussi est une réalité», a expliqué Mamadou Antou Faye, le porte-parole du jour

Pour étayer ses propos, M. Faye liste les différentes réalisations du chef de l’Etat dans la ville de Mame Mindiss. Il renseigne que «dans le secteur de l’éducation, après le lycée d’enseignement technique et professionnel, Fatick va accueillir bientôt l’université du Sine-Saloum. Dans le domaine de la santé, après avoir rendu l’hôpital régional fonctionnel, le Président Macky Sall dotera les autres structures de santé de matériels dans le cadre de son ambitieux programme dont la finalité est de relever le plateau sanitaire du Sénégal».

Dans le secteur de l’emploi, de l’entreprenariat et de la prise en charge des préoccupations de la jeunesse, il a décerné la part belle à la population de sa localité, que ça soit l’insertion, la promotion, entre autres. Cependant, disent ces jeunes membres de l’Apr : «Nous voudrions, après avoir salué ses énormes efforts, faire le plaidoyer pour un relèvement du quota alloué à la population fatickoise en matière d’emploi.»

Pour ce qui concerne l’assainissement, Mamadou Faye annonce que la ville va réceptionner, à travers l’Onas, un réseau d’assainissement long de 21,5 km en Pvc, entre autres, 7 km de voirie pour un coût de 4 milliards 26 millions de francs Cfa, qui entrent dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles), qui viendront s’ajouter aux différentes réalisations du gouvernement dans la capitale du Sine. Cette voirie engagera également des travaux d’aménagement paysager, d’assainissement et d’électrification.

Dans la foulée, Mamadou Antou Faye précise que les réalisations du Président Macky Sall sont loin d’être exhaustives dans son terroir. Cependant, souligne-t-il : «Nous voudrions informer l’opinion que contrairement aux fausses informations relayées par ces instrumentalisés qui soutiennent que Fatick ne bénéficie d’aucun programme de l’Etat, 5,5 km de route en pavage ont été enregistrés par la commune dans le cadre du Promovilles. Il en est de même pour le programme des 100 mille logements dont le démarrage a été rendu effectif depuis Fatick.»

Par Ndèye NDIAYE – Correspondante