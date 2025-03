Fippu/Alternative citoyenne s’engage à mettre fin aux «nombreuses dérives» du régime de Macky Sall. «Nous avons constaté un recul de la démocratie, de la justice, la perte des valeurs d’éthique et de morale qui faisaient la fierté de notre cher pays. C’est parce que nous ne pouvons plus donc être des consommateurs passifs que des partis politiques, des mouvements, des acteurs de la société civile, ont décidé de la mise en place de cette plateforme. Nous voulons rompre avec la position de spectateurs et jouer le vrai rôle qui est le nôtre pour construire une citoyenneté active dans le pays», a déclaré Balla Timera, membre de Fippu, lors d’une conférence de presse. Le responsable de la Ld-Debout à Tambacounda souligne que de l’Indépendance à nos jours, les changements apportés à la tête du pays n’ont pas donné les résultats escomptés. «Forts de ce constat, nous avons décidé de promouvoir une citoyenneté active. Nous comptons participer à la Présidentielle prochaine en coalition avec ceux-là qui auront épousé nos idéaux. Nous ne comptons pas y jouer les seconds rôles et ne ménagerons aucun effort pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés», a dit M. Timéra. Fippu annonce déjà l’installation de coordinations dans les départements pour faire passer ses messages.

