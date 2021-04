Les avocats de Hissein Habré ne lâchent pas l’affaire. Ils ont déposé une nouvelle permission de sortie de six mois «pour des raisons sanitaires», auprès du juge d’application des peines. Lequel «examinera au plus tôt, peut-être dans un délai d’une semaine», cette requête. Selon Me François Serres, interrogé par Dakaractu, l’ex-Président du Tchad avait chuté dans sa cellule. «C’est ce qui lui avait causé des blessures mal soignées», avance Me Serres, qui insiste sur la dégradation de l’état de santé de l’ancien Président du Tchad, âgé de plus de 78 ans. «C’est pourquoi Me Ibrahima Diawara et moi-même avons fait une demande de permission de sortie de six mois», renseigne l’avocat français.