Les étudiants de l’Institut d’enseignement professionnel (Isep) de Diamniadio vont désormais pouvoir tâter le pouls de l’entreprise dans les installations industrielles du Parc industriel situé à quelques kilomètres de leur lieu d’apprentissage. Une convention a été signée jeudi en ce sens entre Momath Ba, directeur général de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi), et Mbossé Ndiaye Guèye, directrice de l’Isep de Diamniadio. «La création de ce cadre partenarial avec l’Aprosi a été fortement souhaitée par l’Isep de Diamniadio qui doit, conformément aux missions qui lui sont assignées, former en deux ans des techniciens supérieurs immédiatement opérationnels dans des domaines technologiques qui sont vecteurs de développement socioéconomiques comme les Tic et l’automobile», s’est réjoui la directrice de l’Isep. «L’émergence économique d’un pays ne peut se faire sans ressources humaines de qualité. La création et l’enrichissement d’une synergie partenariale entre les établissements publics de formation professionnelle supérieure est plus qu’un impératif», a aussi mis en avant Mme Guèye. Le directeur général de l’Aprosi s’est félicité du modèle d’alternance école-entreprise que la convention met en œuvre, tout en créant une symbiose entre le secteur de la formation professionnelle et celui de l’industrie. Les principaux chefs d’industrie du parc industriel ont pris part à la signature de convention qui, selon M. Ba, intervient à un moment particulier. «La signature de convention intervient à un moment crucial de notre marche vers l’émergence avec les initiatives majeures du président de la République pour réorienter les ressources publiques vers plus d’actions en faveur de l’emploi des jeunes, avec une enveloppe de 350 milliards de francs destinés à apporter, de façon substantielle, les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d’emploi, de financement de projet, de soutien à l’entreprenariat et au secteur informel», a-t-il noté avant de poursuivre : «Une convention dont la mise en œuvre permettra d’apporter des solutions à la question de l’adéquation entre la formation et l’emploi, en facilitant la disponibilité d’une ressource humaine qualifiée de qualité, en conformité avec les ambitions énoncées dans les axes stratégiques du Plan Sénégal émergent. Avec cet accord de partenariat, l’Isep se propose d’apporter des qualifications dans les nouveaux métiers porteurs de développement.»