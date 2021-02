Pour une meilleure gouvernance à l’échelle locale, Djiby Guèye du Forum civil invite les Collectivités locales à mettre sur pied un comité de suivi qui statue sur cette question. L’atelier du comité de suivi budgétaire de la commune de Rufisque-Est a servi de tribune à ce membre du Forum civil pour faire ce plaidoyer.

Enclencher une dynamique communautaire pour un suivi correct de l’évolution des actions publiques menées par la municipalité : C’est ce qui est en train d’être réalisé dans la commune de Rufisque-Est avec la mise en place d’un comité de suivi budgétaire. Les membres dudit comité étaient en atelier mercredi pour acquérir les outils nécessaires pour une bonne exécution de leur nouvelle mission. «C’est un programme de renforcement des capacités dans des thématiques importantes comme la fiscalité locale, le contrôle des infrastructures et surtout le suivi du budget. Les populations sont pour la plupart non averties dans cette dimension de la gouvernance», a expliqué Djiby Guèye, membre du Forum civil et un des principaux animateurs de l’atelier qui s’est tenu dans l’enceinte de la mairie. «Aujourd’hui, c’est la mise en place du bureau que nous allons renforcer avec une équipe de 15 personnes venant de toutes les dynamiques sociales et publiques (…) Un plan d’actions sera mis en place pour un paquet de formations de modules à leur administrer, mais surtout dégager un bon plan d’actions pour l’information et la sensibilisation sur le budget, son suivi, son contrôle, la fiscalité locale et le suivi des infrastructures», a encore indiqué le membre du Forum civil, regrettant l’absence du contrôle citoyen sur les actions des Collectivités locales. «Les populations s’insurgent toujours contre les maires, mais ce qu’on remarque c’est que le contrôle citoyen n’est pas effectif au Sénégal», a-t-il opiné tout en saluant la volonté du maire de la commune Boubacar Albé Ndoye à faire disposer sa collectivité d’une telle entité. «C’est un maillon qui manquait dans les actions de tous les jours au niveau de la collectivité. Avant l’élaboration du budget, nous avons un débat budgétaire suivi par les acteurs de la Cité. Après ce débat, c’est la confection du budget. Et après l’exécution, on n’a pas un comité pour suivre correctement l’évolution du budget», a d’ailleurs estimé ce dernier. Pour lui, le comité va permettre un bon suivi, mais aussi accompagner les autres organes de la commune.

La mise en place du comité s’inscrit dans le cadre du programme Oxfam-Forum civil sur l’engagement citoyen dans le secteur extractif et le processus du suivi budgétaire dans les collectivités locales. Djiby Guèye a ainsi exhorté les autres communes à faire de même pour une meilleure gouvernance à l’échelle locale.