La ville de Saint-Louis devra voir bientôt son cadre de vie amélioré, grâce aux travaux engagés par son maire dans le périmètre communal.

Amadou Mansour Faye, qui a effectué samedi une visite dans les chantiers en cours de réalisation, a révélé son ambition de faire de Saint-Louis la deuxième ville du Sénégal.

Cette tournée à laquelle ont participé des membres de l’équipe municipale parmi lesquels les deux premiers adjoints au maire et les services techniques municipaux, a permis d’abord de visiter le chantier de Pikine Guinaw Rail où un aménagement paysager et une grande esplanade sont en cours de réalisation. Sur cet espace, il est aussi prévu, selon Mansour Faye, en plus de ces infrastructures, beaucoup d’autres équipements dont un espace vert et des terrains de sport multifonctionnels gazonnés pour certains. Ces infrastructures, qui coûteront environ 100 millions de francs Cfa, sont financées à partir des produits de la vente de la ferraille du pont Faidherbe et seront livrées dans huit mois, a fait savoir le maire de Saint-Louis, qui a souligné qu’elles permettront aux populations d’avoir un cadre de vie amélioré qui leur permettra de s’épanouir dans cette zone.

Le maire de la vieille ville s’est ensuite rendu sur le chantier de la maison de l’île où plusieurs infrastructures sont aussi en cours de réalisation, dont une grande salle de spectacle, un boulodrome moderne, une mini piscine, un terrain de basket, un espace informatique, un bâtiment administratif et des salles modulables, financés à partir du budget consolidé de l’Etat.

La troisième étape de cette visite a été consacrée au chantier du réseau d‘assainissement, qui a été repris dans toute l’île de Saint-Louis, financé à hauteur de 8 milliards de francs Cfa par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea). La réalisation de ce projet, qui est également en cours d’exécution, permettra, d’après Mansour Faye, d’améliorer tous les réseaux d’assainissement de l’île. Toutes les rues et ruelles de cette partie de la ville seront aussi goudronnées ou pavées. Des aménagements paysagers, des mobiliers urbains y seront réalisés parallèlement, grâce au Programme de développement touristique (Pdt) d’un coup de 17 milliards de francs Cfa, financé par l’Agence française de développement (Afd), qui permettront dans le même sillage, de refaire complètement la place «Baya Ndar» ex-place Faidherbe.

Ces deux projets, qui mobilisent environ 22 milliards de francs Cfa, vont, à en croire l’édile de Saint-Louis, changer complètement le visage de l’île classée patrimoine mondial de l’Unesco. Il considère que c’est un investissement non négligeable. Le maire rappelle que cette somme est réservée uniquement à l’île alors que Fatick avait bénéficié de la même somme en 2005.

La tournée du maire s’est terminée sur le chantier du poste de santé de l’hydrobase, construit grâce aux ressources octroyées par l’Etat à la commune et dont le chantier sera bientôt livré à la mairie qui se chargera de terminer les travaux et de trouver l’équipement nécessaire pour sa mise en service.

D’autres projets ont démarré ou vont démarrer à Saint-Louis, par le Programme d’appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (Pacasen) et grâce au budget d’investissement de la commune et vont changer le visage de la ville qui, pour le maire, est devenue très attractive. Pour cette raison, soutient-il, l’équipe municipale s’évertuera à faire des investissements importants pour faire en sorte qu’elle retrouve son lustre d’antan ou même aille plus loin pour être aux standards internationaux et ainsi devenir la deuxième ville du Sénégal.

Mansour Faye a, par ailleurs, annoncé que 118 bâtisses seront réhabilitées dans l’île grâce à la sous composante patrimoine privé déroulé dans le cadre de Pdt. Au-delà de tous ces projets destinés à faire de Saint-Louis une ville moderne, le ministre maire a évoqué d‘autres projets qui sont en train mis en œuvre par l’Etat dans la région. Il s’agit surtout de la reconstruction de l’aéroport de la ville, mais aussi d’aménagement en termes d’habitat qui, combinés aux réalisations de la commune, vont accélérer l’urbanisation de Saint-Louis.