Le chef d’état-major général des Armées, le général de Corps d’armée aérienne Birame Diop, a plaidé vendredi pour une Armée flexible et capable de réagir dans toutes les circonstances. Une exigence, selon lui, de l’environnement sécuritaire très volatile. «La flexibilité est un élément important dans les Armées. Vous convenez avec moi que notre environnement sécuritaire est très volatile et les choses peuvent changer rapidement», a-t-il notamment dit à ses hommes lors d’une visite d’adieu dans la Zone nord.

Il a invité les Armées au professionnalisme pour juguler toutes les formes de menaces. Selon lui, «l’éducation et la connaissance aussi doivent être au centre des préoccupations des Armées qui doivent également être inclusives et représentatives de la société». Il plaide ainsi pour un environnement propice à l’intégration des femmes dans les mêmes conditions que celles pour les hommes.

Pour le Cemga, face à ce monde moderne, le profil du soldat doit changer et également prendre en charge l’évolution de la société avec l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il exhorte les troupes à s’imprégner de l’évolution de la société et à intégrer ces outils, compte tenu du fait qu’aujourd’hui «le théâtre des opérations est numérisé».

D’après lui, cela doit être pris en compte, notamment à Saint-Louis, ville qui abrite le Prytanée militaire, mais aussi le bataillon assurant la formation initiale du militaire.

Il estime que «si cette formation est ratée, il sera difficile de corriger» le tir ; d’où la nécessité pour les responsables qui dirigent ces structures de toujours s’adapter à l’évolution de la société.

Le Cemga a également insisté sur la nécessité pour les Armées de mettre l’accent sur le duo Armée-famille. «Si la famille se porte bien, le soldat se portera bien», a-t-il lancé, plaidant pour une solidarité davantage consolidée entre frères d’armes. Il dit sa fierté d’avoir accompli des avancées notables dans les domaines précités durant les 15 mois qu’il a dirigé les Armées.

Aps