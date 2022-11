L’alliance And-Gueusseum et l’Intersyndicales des Travailleurs des Collectivités Territoriales du Sénégal se préparent à l’exécution d’un 6ème plan d’action.

Les agents de la santé et les travailleurs des collectivités territoriales vont observer une grève de 48 heures. Elle se tiendra le jeudi 1er et le vendredi 2 décembre 2022. Ce jalon d’un nouveau plan d’action sera évalué le samedi 03 décembre 2022.

La coalition compte, de même, déposer, un autre préavis de grève. Ce préavis couvre la période allant du 02 janvier au 30 juin 2023.

Ces deux syndicats tiennent au renouvellement des mots d’ordre de grève malgré des avancées notées dans leurs revendications. Les syndicalistes signalent la signature d’un arrêté ministériel portant recensement des agents des Collectivités territoriales. Le ministre Mamadou Talla et Sidya Ndiaye se sont entendus sur un délai maximum d’un mois pour répertorier les agents des collectivités. Le recensement permettra de procéder au paiement des augmentations à tous les ayants droits et le règlement sans délai des arriérés de paiement des primes dues durant la période de la pandémie Covid.

Le ministère de la santé et de l’action sociale s’est aussi engagé « à relever à 55 % la part des agents de santé communautaires ».

Le sixième plan d’actions décliné à partir de décembre est pour prémunir les grévistes des insuffisances et du retard dans la satisfaction de leurs revendications qui ont toutefois connu « des avancées non négligeables ».

La coalition exige toujours la matérialisation des accords du 10 mai 2022 portant augmentations des salaires et harmonisation du paiement de l’indemnité de logement à tous les agents de la Santé et de l’Action sociale et aux agents des collectivités territoriales. Elle appelle encore ses membres à la mobilisation et à l’engagement.