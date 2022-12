L’association Rotary international a doté le district sanitaire de Sokone, commune situés dans le département de Foundiougne, d’importants équipements médicaux et d’une centrale solaire photovoltaïque d’une valeur de 60 millions de francs Cfa.

Par Ndèye NDIAYE – Un ouf de soulagement pour les patients du centre de santé de Sokone qui rencontraient d’énormes difficultés pour leur prise en charge comme il le faut, à cause des coupures d’électricité intempestives. Mais sous l’impulsion et le leadership du père Cara de la paroisse de Sokone, un partenariat a été noué avec une association italienne dénommée Rotary. Cette dernière, vu l’importance qu’elle accorde à la santé, ses membres n’ont pas lésiné sur les moyens pour venir en aide aux populations. «Ce partenariat nous a été proposé en 2019 par la paroisse, qui nous a demandé d’intervenir sur cette action qui porte sur l’installation d’une centrale photovoltaïque pour pouvoir alimenter le bloc opératoire. En marge de cette action, du matériel pour un cabinet dentaire a été mis en place, un système d’échographie et de radiographie également», rappelle Rabi Fakih, un des membres de l’association. Selon l’adjointe du médecin-chef du district sanitaire de Sokone, Ramatoualye Diop, l’installation du système photovoltaïque permettra d’avoir des fonctionnalités optimales pour une meilleure prise en charge sanitaire des populations. «Avec les délestages multiples, ces matériels que Rotary nous a octroyés, surtout les plaques solaires, vont nous permettre d’avoir une autonomie en électricité pour alimenter le bloc opératoire qui fonctionne 24h/24», se réjouit-elle.

Le maire de la commune de Sokone, Abdou Latif Coulibaly, venu présider cette cérémonie, a vivement magnifié cet acte de solidarité. «Auparavant, nous avions des difficultés dues à l’instabilité du système électrique, mais désormais, avec l’appui de nos partenaires, ce sera un vieux souvenir», indique M. Coulibaly.

Correspondante