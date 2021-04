Malgré sa blessure à la main, l’étiquette qu’on lui reproche de «lutteur défensif» continue de coller à la peau de Lac 2 qui, selon Omar Diagne Omez, «a besoin d’être boosté mentalement pour pouvoir se libérer». Pour l’ancien coach de Tapha Tine, «Lac 2 a besoin d’un préparateur psychologique pour lui permettre d’aborder de la meilleure manière ses combats». «S’il veut être Roi des Arènes, Lac 2 devrait accepter de prendre des risques. Il est temps qu’il montre une autre facette de sa personnalité avec beaucoup plus d’animation offensive. Sans cela, ce serait très difficile qu’il monte en puissance.»

S’il reconnaît à Lac 2 certaines qualités qui font qu’il a une bonne lecture de ses combats et qu’il reste imperturbable, Omez dit être resté sur sa faim sur le contenu de son combat de dimanche dernier. Rejoi­gnant ainsi l’écrasante majorité des amateurs qui disent avoir été déçus dimanche.

En clair, le technicien attendait du chef de file de l’écurie Walo qu’il prenne l’initiative de ce combat. «Lac 2 étant plus jeune face à un Eumeu loin de sa forme habituelle, c’était à lui de faire le combat. Surtout qu’il a été souvent décrié par rapport à son attitude jugée trop attentiste.»

Quid de Eumeu Sène ? Selon le patron de Golf Sport Center, il n’a pas voulu prendre de risques parce que revenant d’une défaite contre Modou Lô qui lui a coûté le titre de «Roi des Arènes» après seulement un an de règne. «Il ne voulait pas vendanger son combat. Une stratégie imposée par son staff et qu’il a eu à dénoncer à la fin du combat. Tout le monde sait que Eumeu est un fin technicien, c’est un bon finisseur. Malheureusement l’angle d’attaque n’était pas propice. Lac 2 ayant opté de lutter à mi-distance.»

Cachant cette blessure pour que son combat ne soit pas reporté, le lutteur du Walo a pris un gros risque. Une décision qui n’agrée pas Omar Diagne qui souligne que les arbitres ont manqué de vigilance. «Je mets en cause les arbitres. Avant que les lutteurs n’aillent au combat, il faut que les deux juges assistants fassent les vérifications. Lac 2 a triché en camouflant cette blessure.»