Le chef de l’Etat a demandé à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), en relation avec le gouvernement et l’ensemble des acteurs, partenaires impliqués, à accentuer la vulgarisation de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ce document national consensuel, dont la mise en œuvre des orientations et actions, est fortement soutenue par l’Etat et ses démembrements, a indiqué hier Macky Sall en réunion du Conseil des ministres.

Après son approbation technique en juin 2019, par l’ensemble des parties prenantes, la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (Snlcc) pour la période 2020-2024 a été validée lors du Conseil des ministres du 16 septembre 2020, par le Président Macky Sall.

Il avait dans cet élan, demandé au gouvernement, au secteur privé et à la Société civile, d’apporter à l’Ofnac tout le concours nécessaire à l’exécution optimale de son Plan d’actions quinquennal. Il avait, enfin, demandé à l’Ofnac de lui transmettre chaque année, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie. Le processus d’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption a été lancé par l’Ofnac en fin octobre 2017. Le rapport de la Snlcc a été présenté aux différentes parties prenantes pour validation technique le 25 juin 2019. Ce document devra être le cadre d’action global pour les mesures à prendre dans la prévention et la lutte contre la corruption, mais aussi servir d’outil utile pour la mobilisation et la coordination des efforts et ressources dans la prise en charge du fléau. La stratégie doit également, permettre, suite à sa mise en œuvre, la consolidation des efforts entrepris par le gouvernement, les institutions constitutionnelles, les acteurs privés et des organisations de la Société civile en faveur d’un modèle de citoyenneté qui ne laisse aucune place ni aucune chance à la corruption.