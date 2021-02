Ousmane Sonko a voulu sortir hier la nouvelle affaire qui le concerne du cadre sordide des mœurs, pour un terrain plus favorable de la politique. Il est vrai que c’est là qu’il est le plus à l’aise. En effet, au-delà des accusations gravissimes de rapports non consentis, ses «disciples» comprenaient mal que le polygame qu’il est se rende chez des masseuses, et il fallait les rassurer avec une bonne thérapie. Car sans leur adhésion à la thèse du «complot», son avenir serait tout sauf «sweet».