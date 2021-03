Sans enjeu, les deux derniers matchs des Lions, contre le Congo Brazzaville et l’Eswatini, prévus fin mars, devraient pousser Aliou Cissé à procéder à quelques réaménagements tactiques. Du coup, l’idée agitée d’une défense à trois pourrait prospérer au regard du profil de défenseurs centraux que le coach des Lions a sous la main.

«Un système ne doit jamais être figé.» C’est ce qu’aiment souvent répéter les tacticiens, soucieux d’apporter des alternatives par rapport à l’animation de leur système de jeu.

Adepte d’une défense à quatre, Aliou Cissé a très rarement mué son système défensif préféré vers un axe à trois têtes. Les quelques tentatives ayant été laissées aux vestiaires pour n’avoir pas porté leurs fruits. Mais ce n’est pas une raison d’abandonner ce «plan B» que des entraîneurs chevronnés utilisent quand la situation l’exige. On peut citer Guardiola, Tuchel, Mourinho et autres. Et c’est dans les matchs de préparation ou sans enjeu qu’il y a lieu de tester ce système défensif.

C’est ainsi que d’après certaines indiscrétions puisées au sein du staff technique national et confirmées récemment par nos confrères de Record, le sélectionneur des Lions réfléchirait à tester une défense à trois. Et en passant en revue la liste des 26 Lions convoqués pour ces deux matchs et dévoilée hier, on constate que Aliou Cissé a assez d’armes sous la main pour tester un axe à trois têtes.

En effet, en convoquant six défenseurs centraux : Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté, Ousseynou Ba, Pape Abou Cissé et Abdou­laye Seck, le coach des Lions se donne une bonne marge pour peaufiner un tel système défensif. Et ce qui est encore plus intéressant, c’est le fait d’avoir réussi à décrocher un défenseur central gaucher de métier, en l’occurrence le binational du Psg, Abdou Diallo, même s’il devrait rater les deux matches pour cause de Covid-19.

Sabaly et Ballo Touré en excentrés

Tout entraîneur qui opte pour une défense à trois, rêverait en effet d’avoir sous la main un tel profil, absent de la sélection depuis l’ère Papy Djilobodji. Justement, c’est à travers ce système à trois axiaux, que Djilobodji s’était révélé avant de disparaître des radars de la Tanière. Aujourd’hui, l’ancien Nantais (32 ans) se relance dans le championnat turc.

Evidemment, il est à noter qu’une défense à trois a des contraintes car étant la base d’un 3-5-2 ou d’un 3-4-3. D’où la nécessité d’avoir un profil de «latéraux-milieux» ou pistons, qui défendent bien, qui vont vite, très à l’aise sur les phases de transition et très précis sur les centres. Disons des profils à la Pape Ndiaye Souaré. Et sous ce registre, Youssouf Sabaly à droite et le nouveau venu Fodé Ballo-Touré à gauche pourraient faire l’affaire.