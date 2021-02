Le dialogue est instauré à l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Ui2T). Le Haut conseil du dialogue social (Hcds), vient de mettre en place un Comité de dialogue social dans l’établissement universitaire pour éviter les conflits entre les différents acteurs.

Après un redémarrage mouvementé de l’année universitaire, Innocence Ntap vient d’instaurer le dialogue à l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Ui2T). La présidente du Haut conseil du dialogue social (Hcds) a, en effet, procédé à l’installation, en mode virtuel, du Comité de dialogue social de l’université de Thiès. Un comité, qui s’inscrit, selon elle, «dans le processus de mise en œuvre de la décision présidentielle en conseil présidentiel du 14 août 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche qui vise à instaurer une culture de la paix au sein des établissements publics d’enseignement supérieur en mettant en place des Comités de dialogue social et des structures de médiation». Aussi, selon la patronne de Hcds, cedit comité a pour but «de participer à la consolidation du climat social apaisé qui prévaut déjà au niveau de l’université de Thiès, avec comme illustration la décision déjà en vigueur des étudiants d’observer une trêve sociale d’un an après avoir apprécié à leur juste valeur les efforts consentis par le rectorat et la direction du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Thiès». Mme Ndiaye espère qu’un tel comité «soit le prélude des comités dans tous les autres établissements publics d’enseignement supérieur et du Comité de dialogue social sectoriel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation».

A sa suite, Mme le recteur de l’Ui2T, Ramatoulaye Diagne Mbengue, note «qu’aucune voix ne doit être ignorée pour réussir le vivre ensemble». Aussi a-t-elle remercié et félicité le président et les membres du comité de l’université «pour leur engagement à travailler au dialogue et à la concertation». Pour sa part, le président du comité, Professeur Mama­dou Sarr, invite toutes les composantes de la famille universitaire à faire de la concertation et de la négociation les seuls instruments pour concilier les attentes et préoccupations respectives du Rectorat, des organisations syndicales, des étudiants, des parents d’étudiants et des partenaires.

Il faut rappeler que le comité de dialogue social créé par arrêté rectoral est composé de représentants des différents syndicats d’enseignants, du personnel administratif, de responsables de l’administration centrale, d’étudiants, d’un représentant du maire de la ville de Thiès, d’un représentant du Conseil départemental de Thiès et du représentant du Crous-T.