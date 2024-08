A compter du mardi 20 août 2024, une première cohorte de 80 stagiaires en provenance de quatre pays francophones, Cameroun, Congo-Brazza, Côte d’Ivoire et Sénégal, a entamé une formation de dix-huit mois à l’usine de Dangote Cement Sénégal, afin d’assurer la relève des cadres du groupe d’envergure panafricaine dans les pays africains d’expression française. Il s’agit du démarrage officiel d’un programme de formation et de recrutement (insertion) de jeunes talents pour le compte des filiales francophones de Dangote Cement Group. Ils ont été retenus sur la base d’une sélection rigoureuse. Le Sénégal et le Congo ont chacun fourni 24 stagiaires, tandis que le Cameroun et la Côte d’Ivoire en ont respectivement pourvu 17 et 15. L’objectif du programme, rappelle le Directeur Général de Dangote Cement-Sénégal (Dcs), Ousmane Mbaye, est de «permettre aux différents stagiaires de s’initier aux réalités du monde du travail, et ainsi acquérir, au-delà des connaissances théoriques, les indispensables compétences professionnelles pratiques». De surcroît, les stagiaires bénéficieront d’un système de mentorat auprès de collègues à l’expérience et à la compétence avérées. D’une durée de 18 mois, le programme vise, à terme, l’insertion professionnelle des stagiaires aux parcours concluants, dans les différentes filiales francophones du groupe (Cameroun, Congo-Brazza, Côte d’Ivoire et Sénégal). Ces stagiaires sont entièrement pris en charge par Dangote Group au cours de la durée de leur séjour à l’usine.

Une occasion pour M. Abdoulaye Diop, chef du Service régional des mines et de la géologie de Thiès, de féliciter le Groupe Dangote pour cette «initiative louable». Selon lui, «le lancement de ce programme de formation témoigne non seulement de l’engagement du groupe à investir dans l’avenir de notre jeunesse africaine, mais également de son attachement au développement économique et social». Il rappelle que «le potentiel de nos pays repose en grande partie sur le capital humain, sur les talents et compétences de nos jeunes», et remarque que «le gouvernement du Sénégal place le développement des compétences et l’emploi des jeunes au cœur de sa stratégie pour un Sénégal prospère». Dans ce contexte, dit-il, «le Graduate Trainee Program de Dangote représente une opportunité précieuse pour nos jeunes diplômés».

Abdoulaye Diop souligne : «Le ministre en charge des Mines, M. Birame Soulèye Diop, continuera à soutenir et à encourager de telles initiatives qui sont essentielles pour construire un avenir prospère pour notre pays.» Aussi de croire fermement que «c’est en investissant dans la jeunesse que nous pourrons bâtir une Nation forte, résiliente et tournée vers l’avenir». Selon le Directeur des ressources humaines (Drh) de Dangote Cement Sénégal, Waly Diouf, «c’est un honneur pour le Sénégal d’abriter ce programme». Il rappelle qu’«il s’agit d’une belle initiative qui consiste à recruter des talents qui vont assurer la pérennité et le futur de l’entreprise. Le choix était porté sur les jeunes et nous sommes allés les chercher directement à l’école». Les stagiaires des 4 pays concernés ont tous exprimé leur satisfaction pour leur choix par le Groupe Dangote Cement qui, se réjouissent-ils, «nous a donné cette opportunité, d’autant que des entreprises de ce genre sont rares en Afrique». Pour ce jeune ingénieur du Congo Brazzaville, «c’est comme un rêve qui s’est réalisé». Aminata Khouma, Sénégalaise, se dit «vraiment ravie de participer à ce programme qui va nous permettre de non seulement faire un stage, mais aussi d’avoir l’opportunité de subir une formation et d’être davantage outillés dans la cimenterie. Ce programme me donne l’occasion de pouvoir effectuer le projet professionnel que j’ai, mais aussi d’intégrer le domaine de mon choix». Et de remercier Dangote pour cette opportunité qu’il donne à de jeunes diplômés.

Les stagiaires sénégalais vont effectuer toute la durée de leur apprentissage à Dangote Cement Sénégal et ceux des autres pays passeront trois mois au Sénégal, avant d’aller compléter les quinze mois restants du cursus dans leurs pays respectifs. C’est après avoir expérimenté cette initiative au Nigeria pour les pays anglophones, avec un «franc succès», que Dangote Cement Group a choisi le Sénégal, qui abrite une «usine intégrée» et propice à la formation, pour accueillir cette première cohorte de stagiaires francophones, selon le sous-préfet de Keur Moussa, Assane Seck.

Par Cheikh CAMARA – Correspondant