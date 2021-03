«Ku deff lu reuyy amm lu reuyy» ! Une vertu bien de chez nous, concrétisée ce week-end à Thionck-Essyl. Et ce, à travers une cérémonie de «sargal» à forts relents socio-éducatif et culturel dédiée à Victor Tendeng, un homme qui a consacré 37 ans de sa vie à la Nation sénégalaise, dont 27 en tant que directeur d’école à Thionck-Essyl. Une rencontre où le Bandial et le Blouf ont communié le temps d’une journée.

C’est connu, l’école doit contribuer à créer un sentiment d’appartenance collective qui permet de dépasser non seulement les points de vue individuels, mais aussi les particularismes locaux de type communautariste. Une vérité bien prise en compte dans le Blouf, notamment à Thionck-Essyl où la communauté éducative, en collaboration avec toutes les composantes du terroir, a célébré Victor Tendeng. D’ailleurs la forte mobilisation des populations du Bandial et du Blouf, ce samedi, témoigne de la place que ces communautés accordent à l’école, mais également à Victor Tendeng. Le natif de Kamobeul, commune d’Enam­pore, et directeur de l’école élémentaire Mame Bouna Diatta de Thionck-Essyl, a consacré 37 ans de sa vie à la Nation. «Un homme exceptionnel, un manager hors pair, un adepte de la rigueur du travail bien fait», témoignent la communauté éducative du Blouf et les populations de Thionck-Essyl. Lesquelles n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de Victor Tendeng : «Ce bon chrétien qui avait en bandoulière le dialogue islamo-chrétien», confessent-elles. Et pour l’édile de Thionck-Essyl Omar Badji, «Victor Tendeng demeure un régulateur social, car agissant au niveau et en dehors de l’école».

Quant à l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (Ief) de Bignona, il dira de M. Tendeng : «C’est un homme d’une dimension exceptionnelle qui, après des années de bons et loyaux services, a fait valoir ses droits à la retraite et qui est célébré.» Une célébration mise à profit par Victor Tendeng pour remercier, à son tour, toutes les populations de Thionck-Essyl et la communauté éducative de Bignona. «L’héritage que je vous laisse est basé sur le travail. Ne le dilapidez pas ! Le chemin est largement balisé. Je ne vous abandonnerai pas et je resterai à votre service», a-t-il lancé à l’endroit des enseignants et directeurs d’école.

Quant au parrain de l’événement, l’inspecteur des Impôts et domaines Abdou Ben Sambou, il est d’avis que «Victor Tendeng a, pendant 25 longues années, su relever un défi que dans nos sociétés traditionnelles des érudits, des sages, des prêtres, s’inspirant des écritures saintes ou de nos valeurs traditionnelles sacrées, se sont investis pour relever un défi existentiel». Et le défi qui est, selon M. Sambou, celui de construire une génération de jeunes en leur inculquant savoir, endurance, patience, résilience, vertu et persévérance ; tout en faisant d’eux des jeunes ouverts au monde grâce à la vitesse des Ntic, d’un monde globalisé qui entraîne une perte de repères qui marque profondément, dit-il, la génération actuelle.

Une cérémonie empreinte d’une dose culturelle

Lors de cette cérémonie, l’heure n’était point au regret, mais plutôt à la fête. Et ce, à travers une forte connexion des facettes culturelles du Bandial et du Blouf. Un grand rendez-vous culturel qui fut une grande opportunité pour les groupes d’artistes locaux de revaloriser tout le potentiel culturel que recèle la Casamance en termes d’animation, de manifestation folklorique avec la danse du kumpo et du essamaye, mais également de production théâtrale. De belles prestations de l’orchestre Etoile Bakamba, de la troupe artistique Mame Bouna Diatta, de poèmes lus par la famille Tendeng et dont le nombreux public a eu droit.