La ville sainte de Tivaouane, capitale de la Tidianiyya au Sénégal, est un foyer religieux rayonnant où sont passés de grands guides religieux venus se former pour ensuite faire essaimer l’islam partout en Afrique et dans le monde. Ce foyer d’enseignements et d’échanges a su formater un modèle éducatif bâti sur les préceptes de l’islam, tout en s’inspirant des valeurs humanistes enrichies de l’héritage culturel africain qui a pu, en tout temps, se donner les moyens conceptuels et intellectuels d’une assimilation critique et constructive. A la fois foyer religieux et espace d’interpellation intellectuel, Tivaouane offre une école de pensée, une méthode éprouvée sur des générations de disciples.