Sacré Ismail Jakobs ! Il avait toujours rêvé de jouer pour le Sénégal, comme il l’avait laissé entendre. «Ce choix de jouer pour le Sénégal s’est fait en concertation avec ma famille, mais aussi avec les conseils de mon entourage et de mon agent. Le sélectionneur (Aliou Cissé) est venu un jour me voir pour m’en parler. Ma décision de jouer pour le Sénégal a été celle du cœur et pas influencée par l’idée que cela me permettrait de jouer la Coupe du monde 2022. Avant tout j’aime ce pays. Il y a beaucoup de fierté à défendre les couleurs du Sénégal. C’est un rêve pour moi et pour tout joueur», avait-il déclaré.

Mais ce que vit en ce moment ce binational de 23 ans, né en Allemagne, à Cologne, de père sénégalais, c’est un rêve…éveillé. En fait, voilà un joueur qui est passé d’une situation catastrophique à une titularisation en Coupe du monde. Sélectionné pour le Qatar, Jakobs a failli tout rater ; la faute à un retard concernant son autorisation par la Fifa de jouer pour le Sénégal. Annoncé donc non-partant pour le premier match, c’est finalement à deux heures du coup d’envoi de la rencontre contre les Pays-Bas que le jeune latéral gauche a eu l’aval de la Fifa pour le changement de sa nationalité sportive.

Jakobs, l’autre spécialiste des balles arrêtées

Et le bonheur ne venant jamais seul, Jakobs va étrenner son premier match en Coupe du monde en entrant en cours de jeu face aux Oranje. Ce n’est pas tout, car la suite sera encore plus magique : le jeune monégasque va en effet s’offrir une titularisation historique face au Qatar où il a été monstrueux. Avec, cerise sur le gâteau, un superbe corner délivré sur la tête gagnante de Famara Diédhiou.

Aliou Cissé venait de gagner deux fois en titularisant le gamin : d’abord il trouve une bonne alternative sur le flanc gauche, et ensuite, il a maintenant sous la main un nouveau spécialiste des balles arrêtées. Et après son match héroïque, Jakobs a cédé sa place à cause de crampes récurrentes. «Je n’ai pas beaucoup joué ces derniers mois avec Monaco, à la fin j’ai senti la fatigue, j’avais des crampes», a-t-il expliqué.

Oui Jakobs ! Vous ne rêvez plus. Vous pouvez ouvrir grand les yeux !