La compagnie nationale, Air Sénégal, annonce l’ouverture d’une nouvelle desserte qui va relier la capitale sénégalaise à Douala et Libreville, via Cotonou, à partir du 29 mars 2021.

Air Sénégal continue d’élargir ses horizons. Dans le cadre de la relance et du renforcement de son programme de vols régionaux au départ de son hub de Dakar, la compagnie nationale a décidé d’ouvrir une nouvelle desserte en Afrique.

«Un nouveau pont aérien desservi par la compagnie reliera la capitale sénégalaise à plusieurs grandes villes de l’Afrique centrale : Douala et Libreville, via Cotonou qui va constituer le point de ralliement. Le nouveau programme démarre ce 29 mars 2021, avec trois fréquences hebdomadaires et des départs les lundi, mercredi et vendredi, qui permettront un large éventail de connexions de l’Afrique centrale vers l’Afrique de l’Ouest et Casablanca, mais aussi l’Europe à travers Barcelone Paris, Marseille, Lyon et Milan», informent les collaborateurs de Ibrahima Kane, directeur général de la compagnie aérienne, dans un communiqué. Air Sénégal, note le document, «opèrera sur cette route en Airbus A319 et A321, avec un personnel de cabine compétent, issu de toute l’Afrique. Notre compagnie met en avant l’importance de la capacité d’emport de fret de l’appareil (A321) qui pourra être utilisé pour le trafic de marchandises». Compte tenu de la valeur stratégique de cette desserte et de l’importance que revêt son lancement, la compagnie a prévu d’organiser «une série d’activités à partir du 29 mars, à Cotonou, Libreville et Douala dans l’optique de promouvoir ces destinations et d’en faire des routes privilégiées sur la voie du succès de la compagnie, aussi de l’ambition de Air Sénégal de devenir un transporteur panafricain de référence». Quid du choix de ce format ? Les responsables d’Air Sénégal expliquent qu’il «obéit à la volonté de notre compagnie nationale d’aligner ses planifications aux réalités du trafic afin d’entreprendre des mesures concertées pour le succès de cette ligne et de tout notre réseau».