Dans un mémorandum publié hier, le gouvernement est revenu en détail sur l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, qui a plongé le pays dans le chaos pendant plusieurs jours. Après avoir fait la genèse du dossier et disséqué les différentes déclarations du présumé violeur, l’Etat en a déduit une conclusion accablante : «Il a jeté ainsi le discrédit sur la justice et affiché une volonté manifeste de dénaturer le fond d’une affaire privée qu’il cherche, depuis le début, à transférer sur le terrain politique. D’ailleurs, toute la liturgie qu’il a développée durant ces différentes sorties n’avait pour seul objectif que de convaincre ses partisans et sympathisants de la réalité d’un complot contre sa personne.» Ses sorties médiatiques appelant à la résistance ci-avant énumérées «ont reçu un écho favorable auprès de nombreux jeunes en colère contre le pouvoir du fait de la rigueur des mesures de restriction de tous ordres liées à la pandémie». Pour le gouvernement, «ses déclarations séditieuses entraîneront à nouveau une série de manifestations, de violences, de pillages et d’actes de vandalisme», qui se sont propagées dans les régions de Dakar, Kaolack, Kolda, Sédhiou, Thiès et Ziguinchor et dans d’autres villes étrangères aux conséquences dramatiques. Officielle­ment, il y a eu 13 décès et plus 300 blessés parmi les manifestants et plus de 100 du côté des Forces de l’ordre.

Dans son mémorandum, le gouvernement explique que «l’Etat du Sénégal, de par la solidité de ses institutions, a fait montre d’une attitude exemplaire face à cette crise majeure». «A aucun moment instruction n’a été donnée de tirer sur les manifestants malgré les violences exercées sur les Forces de l’ordre présentes sur le terrain et dans les casernes», explique le document, qui s’est abstenu de se prononcer sur cette affaire, «en dépit des vaines tentatives de Ousmane Sonko à vouloir, à tout prix, transformer une affaire de viol en un sordide complot politique par ses sorties médiatiques et de celles de ses partisans». Il ajoute : «Le gouvernement est resté lucide et responsable pour laisser la justice faire son travail en toute sérénité dans le respect strict des lois et règlements de la République.» Dans son mémorandum, le gouvernement a détaillé aussi les annonces du chef de l’Etat comme le fonds de 350 milliards F Cfa pour l’emploi des jeunes et la mise en place d’une commission d’enquête indépendante.