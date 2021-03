Le ministre de l’Elevage et des productions animales, Aly Saleh Diop, a présidé vendredi la cérémonie d’inauguration de Setuna, une usine de fabrication d’aliments de bétail et de volaille. Laquelle industrie avait arrêté ses productions depuis 2014. Le patron de l’Elevage a ainsi souligné que cette usine doit cibler, au-delà du marché national, celui sous régional, voire même continental. Ce qui, selon lui, nécessite la production d’importantes quantités de matières premières, notamment le maïs et les tourteaux.

De son côté, le Président du conseil d’administration (Pca) de Setuna, par ailleurs directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, a fait savoir que cette relance est aujourd’hui possible grâce à un investissement de 900 millions de francs Cfa par le gouvernement du Sénégal.

Pour M. Diagne Fada, la Setuna, qui est une filiale de la Sonacos fermée depuis 2014, a aussi ouvert son capital à trois autres privés. En ce sens, le Pca de la société a tenu à préciser que la Sonacos va détenir plus de 98% du capital de la nouvelle société dans le cadre d’une recapitalisation. Sur ce, dit-il, «la Setuna est une entreprise de fabrication d’aliments de bétail et de volaille qui a une capacité productive de 15 tonnes/heure». A en croire le directeur général de la Sonacos, la production d’aliments de la Setuna a été effective depuis le 23 novembre dernier, avant d’ajouter qu’ils se sont déjà positionnés sur le marché de l’alimentation animale. Pour sa part, le directeur général de la Setuna de Diourbel, Mamadou Faye, a promis aux commerçants qu’ils recevront toujours un aliment de qualité pour un cheptel sénégalais saint.