Avec la campagne de vaccination qui a démarré depuis hier sur toute l’étendue du territoire, la collectivité mandingue de Mbour vient au chevet de la commune. Elle a offert hier à la mairie, 10 000 masques et presque 500 gels pour lutter contre la pandémie. En plus de ce geste, elle va unir ses forces aux côtés du maire pour une campagne de sensibilisation de masse sur la vaccination.

Le département de Mbour est parmi les épicentres de la maladie dans la région de Thiès les plus fortement touchés par le Covid-19. Après la campagne de vaccination qui a été lancée depuis hier sur toute l’étendue du territoire national, le département de Mbour prend sa dose aujourd’hui. Une vaccination qui intervient au moment où beaucoup de Mbourois s’interrogent sur la disponibilité du vaccin ainsi que son calendrier. Certains sont même dans le doute quant à l’efficacité de ce vaccin.

Pour combler ce vide, la collectivité mandingue et la mairie de Mbour unissent leurs forces pour une campagne de communication de masse sur la vaccination et le respect des gestes barrières. Par le biais de son Secrétaire général, Mamadou Aïdara Diop, la Collectivité mandingue a remis au maire de Mbour, 10 000 masques et 425 bouteilles de gel pour un montant d’1 million de francs Cfa provenant de contributions des membres de la Collectivité mandingue en soutien à l’action de la mairie. Selon Mamadou Aïdara Diop , ce geste s’inscrit dans la lutte contre la pandémie. «Nous sommes dans un contexte de pandémie qui agresse la vie des populations de manière particulière mais surtout un désastre aux plans économique, social et culturel et c’est la raison pour laquelle, la collectivité locale, qui est partie intégrante de la communauté mbouroise, a jugé utile, après sa première initiative au début de la pandémie l’année dernière, de reconduire cette action aux côtés du maire pour faire en sorte que les forces se joignent afin de vaincre cette pandémie qui n’a pas fini de nous détruire, donc c’est pour neutraliser cette pandémie», a déclaré le Secrétaire général de la Collectivité mandingue tout en rappelant que la cible de ces dons, c’est le district sanitaire .

Un geste hautement salué par le maire de Mbour. «Nous remercions la Collectivité mandingue pour ce geste qui n’est pas une première. La santé est certes une compétence transférée mais la commune ne peut pas tout faire. Heureusement que la Collectivité mandingue a compris l’enjeu et a pris les devants surtout en faisant de la sensibilisation sur les gestes barrières. Nous invitons les citoyens à faire des gestes pareils», a invité El Hadji Fallou Sylla.

Ainsi, pour venir à bout de cette maladie, la Collectivité mandingue et la mairie comptent s’investir pour la sensibilisation sur le vaccin et les gestes barrières. «Nous comptons nous investir dans la sensibilisation pour amener les citoyens à aller se faire vacciner. Nous avons prévu d’organiser une caravane de sensibilisation à travers la ville. Dans cette perspective, nous allons développer une grosse communication de masse sur les gestes barrières mais aussi appeler les communautés à se faire vacciner en faisant du porte-à-porte parce que le vaccin aujourd’hui c’est le palliatif qui est disponible en dehors des mesures barrières. Il est évident que quand on voit le Pr Seydi, qui est le chantre de cette lutte-là, se faire vacciner, c’est très significatif. En tant que communauté, nous nous inscrivons dans l’exemplarité pour tracer la voie», a précisé Mamadou Aïdara Diop.

Quant à El Hadji Fallou Sylla, maire de Mbour, il a rappelé la stratégie de communication de la mairie pour ce vaccin mais il a aussi invité les Mbourois à éviter de tomber dans le piège des fake news. «D‘ailleurs la mairie est en train de peaufiner une stratégie pour mieux sensibiliser pour la campagne de vaccination et les gestes barrières. J’en profite pour demander aux gens d’éviter les fake news, ce n’est pas bon, il faut qu’ils sachent que la vaccination est la seule alternative qui s’offre à nous pour vaincre cette maladie. La vaccination est très importante pour la santé de l’homme donc sensibilisons et informons la population, en tout cas, la commune va s’investir pleinement pour une vaccination de masse de la population de Mbour», a conclu El Hadji Fallou Sylla.