Le Rassemblement pour la citoyenneté et le développement (Rcd) a des idées pour la résolution du problème d’emploi des jeunes. Appréciant la situation politique et sociale née des violentes manifestations de début mars, le coordonnateur départemental de cette formation politique à Vélingara souligne d’abord que leur parti compte «accompagner le président de la République». Ibrahima Diaby et ses camarades veulent participer à «la matérialisation rapide et efficace des mesures fortes annoncées en vue de la formation et de l’insertion de notre vaillante jeunesse, éprouvée par les conséquences économiques désastreuses de la pandémie de Covid-19». Ils invitent le gouvernement à mener une «territorialisation des politiques d’emploi et d’insertion des jeunes», mais aussi à mettre en place des mécanismes de financement au niveau de chaque commune et département. Ce parti allié de la coalition Benno bokk yaakaar, dirigé par Ibrahima Barry, propose la mise à contribution du Programme d’appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (Pacasen) rural pour permettre aux conseils départementaux de prendre en charge l’employabilité des jeunes. Sur le plan institutionnel, le Rcd a suggéré «une meilleure coordination et animation de l’action gouvernementale par le retour du poste de Premier ministre». Cette formation politique, qui proclame son ancrage dans la coalition Benno bokk yaakaar (Bby), invite les acteurs politiques et la société civile ainsi que les autorités politiques et coutumières à œuvrer à l’avènement d’un «dialogue politique constructif et fécond qui fait de notre pays une identité lumineuse dans la constellation des Nations démocratiques et ouvertes».