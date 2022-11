Le Forum des femmes, le Réseau régional des femmes enceintes, l’Association des femmes sages-femmes sont décidés à s’engager dans la prévention et la prise en charge du coronavirus et du cancer du col de l’utérus. En collaboration avec la Région médicale de Kolda, les districts de santé et l’Unicef, elles ont planifié et déroulé plusieurs activités de communication, de dépistage et de vaccination. Samedi passé, ce sont les postes de santé de la Croix-Rouge et municipal de Vélingara qui ont reçu la visite d’une équipe de sages-femmes du département de Vélingara et des Badiénou gox à cet effet.

Par Abdoulaye KAMARA – Jusqu’en fin décembre 2022, pour une première phase, le Covid-19 a un ennemi : il s’agit de la femme du Fouladou. Le Réseau des femmes de la région, l’Association des sages-femmes, l’Association des femmes enceintes sont décidés à bouter le virus hors de la région. En relation avec la Région médicale de Kolda, les districts de santé de Kolda, Vélingara et Médina Yoro Foula, avec l’appui technique et financier de l’Unicef, ces associations sont en train de dérouler, à l’échelle de la région, une campagne de vaccination contre le coronavirus et le Hpv ainsi que des séances de dépistage du cancer du col de l’utérus. Ce n’est pas tout. Durant cette période, plusieurs activités de communication et de mobilisation communautaire sont initiées pour sensibiliser sur ces maladies et orienter les populations vers les structures de santé dédiées à la vaccination et au dépistage. Samedi dernier, à Vélingara, les postes de santé de la Croix-Rouge et municipal de Thiankang ont constitué le point de convergence de plusieurs centaines de jeunes filles, femmes et hommes pour répondre à l’appel du programme de ces associations de femmes qui avaient, la veille, lancé des appels dans les radios communautaires de la place à travers des spots et émissions. A notre passage au poste de santé de la Croix-Rouge aux environs de 13 heures samedi, l’infirmière-cheffe de poste avait fait une évaluation de la situation. Estelle M. Toupane a dit : «Nous avons vacciné 32 enfants pour le Hpv, une cinquantaine pour le coronavirus et plus de 40 femmes pour le dépistage du cancer du col de l’utérus.» Un résultat acceptable. L’apport des Badiénou gox et de l’Association des sages-femmes est salué par l’infirmière-cheffe de poste et le personnel technique de la Région médical qui a fait le déplacement à Vélingara. Mme Toupane leur rend hommage : «Nous remercions les sages-femmes qui ont fait le travail sans rien demander, sans rien attendre. Elles se sont déplacées à leurs frais et sont déterminées à faire des résultats.» Idem au poste municipal de Thiankang où l’affluence était grande aux environs de 14 heures. L’infirmière-cheffe de poste, Ndèye Marie Diaïté, n’a pas pu se rendre disponible pour donner des résultats. En tout état de cause, le responsable régional du Bureau de l’éducation et de l’information pour la santé, Armand Bonaventure Mancabou, a rappelé l’objectif de la campagne. Il dit : «Dans le cadre de la relance de la vaccination contre le Covid-19, l’Association régionale des sages-femmes a contractualisé avec la Région médicale, qui a reçu un appui financier et technique de l’Unicef, pour dérouler un certain nombre d’activités dans les postes de santé de Thiankang et Croix-Rouge de Vélingara pour la vaccination contre le Covid-19 couplée à celle du Hpv, et le dépistage du cancer du col de l’utérus de jeunes filles de plus de 18 ans. Nous avons un objectif de 70% de couverture vaccinale à atteindre. Déjà en fin septembre, en 4 semaines d’activités, nous étions à un taux de 22% pour le district de Kolda et 21,9% pour Vélingara concernant le premier passage, pour le second, Kolda est à 12% et 5,4% pour Vélingara. Pour ce qui concerne la vaccination contre le Hpv, Kolda a atteint un taux de 61% et 112% pour Vélingara.»

Le programme se poursuit dans toutes les structures de santé de la région, selon Armand Mancabou. «Jusqu’en fin décembre, date à laquelle l’évaluation de cette première déterminera la suite en rapport avec l’objectif fixé avec les partenaires», ajoute-t-il. En cette quinzaine d’activisme contre les violences faites aux femmes, les femmes du Fouladou ont joué leur partition à leur manière. En investissant le secteur de la santé, avec les sages-femmes sur la ligne de front.

akamara@lequotidien.sn