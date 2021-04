Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de handball (Fshb) informe que «le président de la Confé­dération africaine de handball (Cahb), le Dr Mansourou Aremou, est attendu au Séné­gal pour une visite de travail, prévue du mardi 6 au jeudi 8 avril 2021». La source de préciser que cette visite du patron du handball africain «entre dans le cadre de l’organisation par le Sénégal de la 25ème édition du Cham­pionnat d’Afri­que des nations (Can 20­22)».

Il est à noter que cette visite du président de la Cahb intervient dans un contexte assez particulier, marqué par des remous notés au sein de la famille du handball sénégalais avec deux camps qui s’opposent : l’un favorable aux anciens textes et l’autre qui milite pour de nouveaux textes comme l’ont recommandé le ministère des Sports et la Charte olympique.

D’ailleurs, la tutelle et le Cnoss ont été saisis par un Collectif de clubs face à l’entêtement de la Fshb de vouloir aller en Assemblée générale élective avec les anciens textes où les ligues sont électrices. Une démarche en déphasage avec la nouvelle donne au niveau de toutes les autres Fédérations nationales où ce sont les clubs qui élisent leurs dirigeants. Pis, ces dirigeants de clubs dénoncent le fait que le mandat de la Fshb, dirigée par Seydou Diouf, a expiré depuis…2014.

Ampliataire de la correspondance du Collectif des clubs, la Cahb a été aussi saisie le 8 mars dernier par le dirigeant de club, El Hadji Badiane, qui a aussi envoyé la même correspondance à la Fédération internationale de handball (Ihf).

A ce propos, joint par téléphone, le candidat à la présidence de la Fshb se félicite de la venue du patron du handball africain ; tout en espérant qu’il se prononcera sur cette «illégalité» que l’instance dirigeante de la «petite balle» traîne comme un boulet depuis plusieurs années. En tout cas, le Dr Aremou, qui est très attendu sur la situation administrative du handball sénégalais, a de la matière… à débattre.

Pour revenir sur son séjour dakarois de 48 heures, le communiqué fédéral ajoute que le dirigeant béninois va visiter «les infrastructures sportives et hôtelières, également le Centre national d’entraînement de handball Dames de Thiès et aura un entretien avec les pensionnaires». Avant de boucler son séjour par «une rencontre avec le ministre des Sports, Matar Ba».