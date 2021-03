La courbe des contaminations reste toujours élevée. Hier, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale a annoncé 174 cas supplémentaires sur un échantillon de 1889 tests réalisés. D’après Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, il s’agit de 68 contacts et 106 cas issus de la transmission communautaire. A l’en croire, la région de Dakar comptabilise 61 personnes touchées. Alors que 317 personnes ont été déclarées guéries et cinq décès liés au Covid-19. En outre, «40 patients se trouvent dans un état grave dans les services de réanimation», indique-t-il.

A ce jour, 37 mille 428 personnes ont été déclarées positives dont 33 mille 643 guéries, 955 décès et 2 mille 789 encore sous traitement dans les différents centres hospitaliers et extrahospitaliers.