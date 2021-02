A Netteboulou, les populations sont fatiguées et très désappointées. Les conditions de vie y sont très difficiles, a décrié le maire de la commune, qui dit que tout est urgence dans sa contrée. Située à quelques jets de pierre de la frontière gambienne, y émettre un coup de fil est un véritable casse-tête. Car, c’est le réseau gambien qui y prédomine, a informé Issa Signaté. De ce fait, avec le roaming, le coût des appels devient très cher.

Comme autre difficulté, le maire souligne le manque de pistes rurales. Malgré l’intervention du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) et du Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc), la collectivité reste quasi enclavée. S’y mouvoir requiert de la témérité et de l’endurance, explique son maire. Issa Signaté n’occultera pas la couverture en électricité. «Ici, sur plus d’une soixantaine de villages que compte la commune, il n’y a pas plus de 5 villages qui sont électrifiés. Tout le reste vit dans le noir. C‘est pourquoi, beaucoup d’activités ne peuvent pas y être développées, car nécessitant de l’électricité. C’est vraiment dommage», s’est désolé l’édile qui dit en appeler à la réaction urgente du chef de l’Etat pour que la situation soit corrigée.

Last but not least, les travaux de construction du centre horticole sont à l’arrêt. Ce qui fait plus mal aux populations, a fulminé Issa Signaté. Ce projet avait suscité un réel engouement et beaucoup d’enthousiasme chez les populations. Voilà qu’à peine né, il file droit à l’échec. C’est désolant, relève-t-il. «Nous voyions en ce projet une véritable aubaine pour nos élèves et étudiants qui pouvaient être formés et devenir de grands entrepreneurs horticoles. Voilà que tout a basculé», s’étrangle le maire. Selon lui, les travaux sont arrêtés et aucune explication plausible n’est fournie. Ce qui est irritant. «Nous appelons les autorités en charge de la mise en œuvre à revoir le projet afin que les travaux redémarrent le plus rapidement possible. Notre commune, vu les nombreuses urgences, doit être accompagnée et soutenue pour sortir de l’ornière», plaide le maire Issa Signaté.