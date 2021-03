Amadou Makhtar Mbow est un éternel combattant de la cause africaine. Le patriarche, qui a fêté ses 100 ans samedi, a profité des évènements pour rappeler à la jeunesse du continent son devoir. «Quoi qu’il puisse vous arriver, soyez vous-mêmes, soyez fidèles à votre famille et à votre pays. Nous pouvons être un grand pays si nous agissons ensemble, soyez fidèles à votre continent», a conseillé le patriarche.

Amadou Makhtar Mbow n’est pas ce genre de personne qui demande ce que son pays a fait pour lui ! Bien au contraire, il fait partie des Sénégalais qui s’interrogent ce qu’ils n’ont pas encore fait pour la Nation. «Il a passé 90 des 100 ans de sa vie au service de son Peuple», a rappelé Cheikh Tidiane Gadio, l’ancien ministre des Affaires étrangères, samedi passé au Musée des civilisations noires. Dans ce lieu qui symbolise la renaissance africaine, Amadou Makhtar Mbow a été dignement fêté et honoré. A 100 ans passés, la mission du patriarche n’a pas pris une ride. En effet, Amadou Makhtar Mbow a profité de la présence des médias pour s’entretenir avec la jeunesse. «Quoi qu’il puisse vous arriver, soyez vous-mêmes, soyez fidèles à votre famille et à votre pays. Nous pouvons être un grand pays si nous agissons ensemble, soyez fidèles à votre continent», a conseillé l’enseignant de profession à cette jeunesse africaine tiraillée entre une mondialisation agressive et une africanité dépassée. A cet effet, l’ancien ministre de l’Education a invité cette jeunesse à s’armer de savoir pour arracher la place qui lui revient dans le monde. «L’Afrique a vécu un destin tragique, mais tournons la page. Soyons un citoyen du monde. Pour un monde nouveau fondé sur la science et la technologie. Parce que les inégalités qui caractérisent le monde ont été mon combat à l’Unesco», a-t-il déclaré. Comme pour confirmer ses dires, le maire de Dakar, Soham El Wardini, voit en Amadou Makhtar Mbow une «synthèse des valeurs cardinales de notre Peuple». «Il a éduqué plusieurs générations d’Africains et s’est battu par la diversité culturelle», souligne Soham El Wardini qui ajoute que «Amadou Makhtar Mbow a eu raison sur l’histoire». Un point de vue que semble partager le président de la Commission de l’Union africaine. Moussa Faki Mahamat, empêché par son agenda, a fait une vidéo diffusée au Mcn pour marquer la participation de l’instance africaine à cet anniversaire. «Il est de ces Africains qui font notre fierté. Il a marqué ce siècle. Il est à la fois témoin et acteur de la transformation de notre continent. L’Union africaine avait présenté sa candidature à la tête de l’Unesco. Il y a fait un travail remarquable salué par tout le monde. Il est la fierté de l’Afrique tout entière», a-t-il déclaré. C’est le même son de cloche pour l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal. Le diplomate a informé que son pays a aussi fêté le centenaire de Amadou Makhtar Mbow. Taleh Barrada a d’ailleurs déclaré que son pays est intéressé par l’idée de collaborer avec la fondation Amadou Makhtar Mbow. Il faut aussi noter la présence des ambassadeurs de la Guinée Conakry, du Mali, du Niger et de la Mauritanie. L’ancien président de la République du Mali, Alpha Oumar Konaré, a fait le déplacement pour témoigner sa «reconnaissance» à Amadou Makhtar Mbow, pour tout ce qu’il a fait pour le continent.