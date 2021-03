Macky Sall a invité la jeunesse africaine à prendre Amadou Makhtar Mbow comme modèle tant le centenaire a «su répondre aux fortes attentes de ses contemporains pour un monde plus juste et plus équitable». Le chef de l’Etat, qui avait refusé de suivre la recommandation du professeur à la tête de la Cnri, demande à la jeunesse de s’identifier à cet homme.

Le président de la Répu­blique invite la jeunesse sénégalaise à prendre Amadou Makhtar Mbow pour modèle. Macky Sall, qui s’est fait représenter par son ministre chargé du suivi du Plan Sénégal émergent (Pse) à la cérémonie marquant le 100ème anniversaire de Amadou Makhtar Mbow, s’est adressé au «patriarche» dans une vidéo. «Le professeur Amadou Makhtar Mbow est un homme de pensée et d’action. A l’heure des enjeux cruciaux, il a su répondre aux fortes attentes de ses contemporains pour un monde plus juste et plus équitable», a déclaré Macky Sall. Qui en veut pour preuve le travail que ce dernier a accompli sur le «Nouvel ordre mondial de l’information et de la communication (…) Qui est un combat plus qu’actuel. Vous avez fait face aux incompréhensions, vous aviez défié les diktats pour que l’information et la communication soient un bien public, plus équilibré, accessible à tous les peuples respectueux du droit des peuples indépendamment de l’ordre des puissances des nations».

Fort de ce constat, c’est tout naturellement que le chef de l’Etat a invité la jeunesse à s’accaparer du travail de l’historien. «Notre jeunesse, cher professeur Amadou Makhtar Mbow, doit connaître votre trajectoire pour y trouver l’inspiration, le courage et un formidable encouragement à aller jusqu’au fin fond du monde en quête de la science», a dit Macky Sall. Le président de la République a constaté qu’à «l’heure des révolutions numériques, malgré la croissance exponentielle des moyens technologiques de l’information et de la communication, des territoires entiers et leurs populations restent à la marge du progrès». Il faut rappeler que Macky Sall avait désigné Amadou Makhtar Mbow pour diriger la Commission nationale de réforme des institutions (Cnri). L’organe, ayant fini de consulter la population, a recommandé l’adoption d’une nouvelle Constitution. Ce que Macky Sall n’a pas suivi en choisissant de la réformer.