L’Ong Jamra a lancé une alerte sur «les risques d’escalade» suite aux menaces de mort contre des journalistes.

L’Ong islamique Jamra et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, Mbañ Gacce, lancent un appel au «patriotisme et au sens de la mesure de tous nos concitoyens». «Afin qu’au-delà de considérations partisanes bien comprises, nous ayons tous à cœur de veiller, comme à la prunelle de nos yeux, à la sauvegarde de cette denrée rare qu’est la Paix Civile, dans une Afrique régulièrement ensanglantée par des rivalités politiques, des conflits ethniques et l’intolérance religieuse», soulignent les deux organisations dans un communiqué de presse. Jamra et Mbañ Gacce précisent que «le jeu démocratique peut parfaitement se déployer dans le respect des ambitions et prérogatives de tous et de chacun. Lequel confère à chaque citoyen le droit d’exprimer librement son opinion, tout en reconnaissant à autrui le droit d’avoir un point de vue différent». Mame Makhtar Guèye et Cie réagissaient suite aux menaces de mort contre des journalistes dans le contexte de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, une affaire relevant habituellement des rubriques dédiées aux affaires de mœurs, a soutenu l’Ong. A ce titre, sans pouvoir connaître les auteurs de ces faits, Mame Makhtar Guèye et Cie de prévenir : «Gardons présent à l’esprit que c’est par des violences verbales, d’apparence bénigne, que se profile souvent le spectre de la violence physique dont l’escalade est souvent lourde d’incertitudes». Sans minimiser les menaces, ils ajoutent que beaucoup de pays, qui ont eu à basculer dans le règne terrifiant des «escadrons de la mort», ont largement prouvé combien une société humaine peut, à la stupeur générale, révéler sa face la plus hideuse, dès qu’elle baisse la garde et laisse s’installer insidieusement la «loi de la jungle», censée donner libre-court «aux bas instincts les plus cauchemardesques». Sur ce point, pour l’Ong Jamra et Mbañ Gacce, «il n’existe pas de formule magique pour échapper à la spirale infernale de la violence, hormis celle que dicte la sagesse populaire, qui recommande de ne jamais mettre le doigt dans l’engrenage !».