Il faudra d’autres arguments pour convaincre les sceptiques parmi les populations de la banlieue dakaroise à aller se faire vacciner contre le coronavirus. Hier, les autorités et hommes politiques des départements de Pikine et de Guédiawaye ne se sont pas empêchés de se livrer à cette tâche après avoir été vaccinés.

Se faire vacciner en banlieue dakaroise est devenu un sujet de débat au niveau des foyers, dans les bus et les places publiques. Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui s’est fait vacciner ce lundi contre le Covid-19, a donné le coup d’envoi de la campagne de vaccination contre la pandémie au niveau national.

En banlieue dakaroise, le préfet du département de Pikine, Moustapha Ndiaye, le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Thimbo, Pape Gorgui Ndong, maire de la commune de Pikine Est, par ailleurs Pca de Sen eau, ainsi que le coordonnateur du parti Rewmi dans le département de Guédiawaye, Pape Samba Fall, ont tous tenu un discours de sensibilisation à l’endroit des populations pour qu’elles se fassent vacciner.

Le préfet de Pikine, Moustapha Ndiaye, dira à ce propos : «A l’heure où nous parlons, la vaccination vaut mieux que le traitement. Et le vaccin constitue un instrument indispensable de prévention contre cette pandémie. Et pour ce qui concerne le département de Pikine, nous avons quatre districts qui sont Pikine, Yembeul, Mbao et Keur Massar. Et chaque médecin-chef de district a reçu sa dotation. Et cette première dotation va concerner les personne âgées et les personnels de santé», renseigne le préfet, avant de rassurer que ce vaccin a été validé par les plus grands chercheurs et qu’il n’y a pas de risque à se faire vacciner.

Dr Fatou Ndoye Seck, médecin-chef du district sanitaire de Pikine, a laissé entendre, à propos des vaccinations : «Nous avons reçu mille six (1006) doses destinées aux personnels sanitaires qui sont au-devant de la scène.»

Le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Thimbo, devant l’assistance, a, lui aussi, à son tour, rassuré la population. «J’ai pris le vaccin et cela est rassurant pour les populations. Les plus hautes autorités se sont vaccinées et c’est juste pour montrer à la face du monde que ces vaccins ne présentent aucun risque.»

Le propos est le même chez le coordonnateur de Rewmi à Guédiawaye. Pape Samba Fall déclare, en effet : «Je tire mon chapeau au chef de l’Etat, Macky Sall, pour en avoir fait une affaire d’Etat. Il vient de marquer un grand coup qu’il faut magnifier. Le Sénégal étant le premier pays de la sous-région à avoir bénéficié de ce vaccin, cela mérite des encouragements. C’est vrai qu’il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas prêts à se faire vacciner, mais il faut qu’ils sachent que la maladie est là, et elle est en train de faire des ravages, surtout au niveau de la banlieue dakaroise.» Et ce dernier de poursuivre : «Nous avons une dose qui pourra prendre en charge beaucoup de Sénégalais. Et ce n’est plus le temps des commentaires pour approuver ou désapprouver ce vaccin. Le mieux, c’est de tout faire pour se vacciner et j’en appelle aux militants de Rewmi en particulier et, en général, tous les Sénégalais de se faire vacciner pour se sauver de cette pandémie qui n’a pas d’ami et qui est en train de gagner du terrain au Sénégal.»

Au niveau de la banlieue, c’est toujours la psychose chez une partie de la population. Une peur bleue qui se lit sur certains visages. Il y en a qui préfèrent encore attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour voir les effets sur les personnes qui ont reçu le vaccin.