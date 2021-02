Le Président Macky Sall a demandé hier au ministre de l’Urbanisme du logement et de l’hygiène publique, d’engager, en liaison avec le ministre de l’Intérieur, à travers la Direction de la protection civile, un audit général des bâtiments, des matériaux et systèmes de construction pour une mise aux normes.

La recrudescence de l’effondrement des bâtiments et la récurrence des incendies dans les villes et campagnes du Sénégal semblent inquiéter le chef de l’Etat. Eu égard à ce phénomène, Macky Sall a insisté, selon le communiqué du Conseil des ministres, «sur la nécessité de renforcer le contrôle de la qualité des matériaux et systèmes de construction». Il a, à ce propos, «demandé au ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, d’engager, en liaison avec le ministre de l’Intérieur, à travers la Direction de la Protection civile, un audit général des bâtiments, des matériaux et systèmes de construction pour une mise aux normes».

Le président de la République «invite, dès lors, les ministres concernés, en relation avec l’Association sénégalaise de normalisation et les Ordres professionnels (Ordre des architectes du Sénégal, Ordre des experts et évaluateurs agréés), à mettre en place une nouvelle réglementation qui préserve davantage la qualité, la sécurité et la durabilité des constructions autorisées et des habitations».

Le chef de l’Etat «indique, dans cette perspective, la nécessité de renforcer en ressources humaines, l’Inspec­tion générale des constructions et des bâtiments, dans le cadre de la réalisation du programme des 100 000 logements».

Au Sénégal, la qualité des matériaux utilisés dans la construction laisse souvent à désirer. Sur le marché, on y trouve du fer à béton par exemple, est non conforme à aucun standard. Ce qui, aux yeux de beaucoup d’experts, est à l’origine de la plupart des effondrements de bâtiments notés à travers le pays, dont le dernier en date est survenu la semaine dernière à Khodoba, dans la région de Thiès. Il s’agit de l’usine 3MD qui s’est affaissée sur des ouvriers. En plus des dégâts importants, le bilan a été de quatre morts et plusieurs blessés.