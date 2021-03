Le bénéfice après impôts de la Bank of Africa (Boa) Sénégal, filiale du groupe bancaire marocain Bmce bank, a connu une baisse de 1,448 milliard de francs Cfa (2,172 millions d’euros) au terme de l’exercice 2020, comparé à l’exercice 2019, ont annoncé les dirigeants de cet établissement bancaire basé à Dakar.

Le bénéfice de la Bank of Africa (Boa)Sénégal s’est établi à 7,667 milliards de francs Cfa en 2020 contre 9,115 milliards de francs Cfa en 2019, soit une contraction de 15,88%. Quant au total bilan, il a enregistré une augmentation de 26,725 milliards de francs Cfa avec une réalisation qui se situe à 561,588 milliards de francs Cfa contre 534,863 milliards de francs Cfa en 2019.

Durant la période sous revue, la Boa Sénégal a collecté auprès de sa clientèle des ressources d’un montant de 373,182 milliards de francs Cfa contre 342,477 milliards de francs Cfa en 2019, soit une augmentation de 30,705 milliards de francs Cfa. Quant aux crédits consentis à cette même clientèle, ils ont augmenté de 12,388 mil­liards de francs Cfa, s’établissant à 279,572 milliards contre 267,184 milliards de francs Cfa au 31 décembre 2019. Les intérêts et produits assimilés de la Boa Sénégal ont vu leur niveau évoluer de 5,88%, passant de 30,522 milliards en 2019 à 32,319 milliards de francs Cfa un an plus tard. En ce qui les concerne, les intérêts et charges assimilés ont augmenté de 3,80% à 13,352 milliards de francs Cfa contre 12,863 milliards au 31 décembre 2019.

A fin 2020, la Boa Sénégal a perçu des commissions sur les produits de 10,491 milliards de francs Cfa contre 9,205 mil­liards entre 2019, soit une hausse de 1,286 milliard. En revanche, les commissions décaissées par la banque sur ses charges ont fortement diminué de 534 millions avec un niveau se situant à 998 millions de francs Cfa contre 1,532 milliard en 2019. Le produit net bancaire a enregistré une légère baisse de 0,34% à 29,997 milliards de francs Cfa contre 30,102 milliards de francs en 2019.

Au terme de l’exercice 2020, les charges générales d’exploitation de la banque ont augmenté de 780 millions de francs, s’élevant à 16,612 mil­liards contre 15,832 milliards de francs Cfa au 31 décembre 2019. De son côté, le Résultat brut d’exploitation (Rbe) a régressé de 10%, passant de 12,365 milliards en 2019 à 11,128 milliards de francs un an plus tard. Le coût du risque de la banque a fortement augmenté de 55,79%, se situant à 3,496 milliards de francs contre 2,244 milliards au 31 décembre 2019. La même tendance baissière caractérise le résultat d’exploitation qui s’est établi à 7,632 mil­liards contre 10,121 milliards de francs Cfa en 2019, soit une baisse de 24,59%.

