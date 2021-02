Après avoir reçu un premier quota de 5 279 doses de vaccin, la région de Fatick a démarré hier la campagne de vaccination contre le coronavirus. D’ici la fin de l’année, ce sont près de 160 mille personnes qui sont ciblées pour recevoir le vaccin anti-Covid-19.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a effectivement démarré hier dans la région de Fatick où l’objectif, d’ici la fin de l’année, est selon le médecin-chef de région, Dr Habib Ndiaye, de vacciner environ 160 mille personnes parmi lesquelles le gouverneur qui, en bon chef, a donné le ton en se faisant vacciner en premier lieu au niveau de l’hôpital régional. Le préfet du département de Fatick, Mamadou Khouma, le président du Conseil départemental de Fatick, Omar Sène, l’ancien président du Conseil régional de Fatick, Abdoulaye Sène, la députée Bineta Mbaye Seck, des autorités religieuses et coutumières comme l’imam ratib de Fatick, Mouhamadou Mbengue, ou le Bour Sine Niokhobaye Fatou Diène Diouf, entre autres, ont eu à emboîter le pas à Mme Seynabou Guèye. Selon qui le fait de mettre en avant toutes ces autorités et tous ces leaders d’opinion vise à convaincre les plus sceptiques de la fiabilité de ce vaccin. «Pour dissiper la réticence de certaines personnes à l’égard du vaccin, nous avons ciblé les autorités et des personnes influentes pour les mettre en avant afin que les sceptiques comprennent que nous ne sommes pas dans une logique de jouer avec la santé de qui que ce soit», a expliqué la cheffe de l’Exécutif régional. Qui ne doute point que les objectifs de cette campagne seront largement atteints.

Pour ce faire, le médecin-chef de région a laissé entendre que toutes les dispositions sont déjà prises en termes d’organisation. «Les équipes cadres de région, des districts et de l’hôpital régional ont été orientées, les Infirmiers chefs de poste (Icp), les sages-femmes ont été orientés et tous les vaccins sont déjà disponibles dans tous les postes et districts de santé ainsi qu’au niveau de l’hôpital régional de sorte que toutes les cibles puissent être vaccinées partout dans la région», a renseigné Dr Habib Ndiaye. Qui a fait savoir également que des stratégies avancées sont prévues par les Médecins-chefs de district (Mcd) pour aller trouver sur place les populations qui habitent au-delà de 5 km des postes de santé et les vacciner.

Par ailleurs, le Mcr, à l’instar du gouverneur, a fortement insisté sur la fiabilité du vaccin qui, selon lui, a fini de faire ses preuves à travers le monde. Aussi a-t-il exhorté les populations à massivement se mobiliser pour se faire vacciner contre le Covid-19.