La première affiche des quarts de finale de l’édition 2021 de la Can U20 qui débutent aujourd’hui à Nouakchott, en Mauritanie, oppose le Cameroun au Ghana. Les Lionceaux Indomptables peuvent être présentés comme les favoris de la rencontre en raison de leurs trois victoires en autant de matchs lors du premier tour. Le Cameroun est le seul à gagner ses trois matchs de poule, ce qui en fait un favori. Mais face au Ghana, triple vainqueur de l’épreuve (1993, 1999 et 2011), il est difficile de se projeter. L’Equipe du Ghana, qui a démarré le tournoi avec une large (4-0) victoire contre la Tanzanie, a marqué le pas, se qualifiant de justesse… Après son large succès, il avait fait nul contre le Maroc (0-0) et perdu contre la Gambie (1-2).

Pour le deuxième quart de finale opposant le Burkina Faso à l’Ouganda, pronostiquer va consister à voir à travers une bouteille d’encre. Lors du premier tour, les Etalons ont gagné deux matchs et fait un nul. Ce qui leur a permis de prendre la première place du groupe B alors que l’Ouganda a assuré deux victoires et perdu une seule fois.

Lors de son unique revers contre le Cameroun (0-1), l’Ouganda a maîtrisé le jeu notamment en deuxième période avec un groupe composé de neuf joueurs ayant pris part à la Can U17 organisée en 2019 en Tanzanie.

Vendredi, il y aura le derby du nord entre le Maroc (deux victoires et un nul) et la Tunisie (une victoire, un nul et une défaite).

Au contraire du Maroc qui a fini en trombe la phase de poules avec une large victoire (3-0) contre la Tanzanie, la Tunisie a chuté 1-2 contre la République Centrafricaine (Rca). En décembre dernier, lors du tournoi de qualification à la Can U20 dans la zone Unaf (Union nord-africaine de football), les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Ce quart de finale peut être considéré comme une der entre les deux sélections nord-africaines.

Le dernier quart de finale opposera la Rca à la Gambie qui a attendu son match de poule pour gagner sa première rencontre de la compétition contre le Ghana (2-1). Les U20 Gambiens auront en face d’eux une équipe de la Rca décomplexée après sa victoire (2-1) contre la Tunisie synonyme de qualification au second tour. Pour sa première participation à une phase finale de Can toutes catégories, le football centrafricain à travers les Fauves U20, a largement atteint son objectif et les joueurs doivent pouvoir jouer libérés pour «leur Peuple», a indiqué leur coach Sébastien Ngato.

Avec Aps