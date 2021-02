Il était temps que la vaccination commence. Au moment où en Europe, le nombre de morts baisse et que les autorités commencent à réfléchir à des plans de déconfinement, chez nous, certains en viennent à se demander si ce n’est pas le couvre-feu qui est responsable du nombre de morts du Covid-19. Vivement que le président de la République nous trouve d’autres vaccins en plus, pour espérer éviter l’hécatombe. Même les sceptiques de la vaccination pensent que c’est le meilleur pari pascalien. Si c’est efficace, on est sauvés. Et si cela ne l’est pas, on ne s’en portera pas plus mal.