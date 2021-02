Inauguré depuis janvier 2019, le Marché d’intérêt national (Min) n’a toujours pas démarré ses activités. En effet, la question relative à la gestion de ce vieux projet et de la Gare des gros porteurs de Diamniadio n’est toujours pas résolue. C’est pourquoi, en réunion de Conseil des ministres hier, le Président Macky Sall a interpellé le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme), en lui fixant un ultimatum pour boucler ce dossier.

Sur l’exploitation optimale de ces infrastructures, le chef de l’Etat a demandé à Assome Aminata Diatta «de finaliser, avant le 15 mars 2021, avec le ministre en charge des Finances et des Partenariats publics-privés (Ppp), l’instruction du dossier de ces deux infrastructures majeures réalisées par l’Etat».

Après son élection à la tête de la Chambre de commerce et d’industrie de Dakar, Abdoulaye Sow et son équipe avaient réclamé la gestion de ces deux infrastructures.

«Le Marché d’intérêt natio­nal et la Gare des gros porteurs, ce sont deux vieux projets de la Chambre de commerce qui a élaboré l’étude de projet et nous avons eu l’accompagnement de la Banque mondiale. Nous avons payé les services des architectes et créé même des sociétés de promotion. La Chambre de commerce naturellement, a la latitude et le droit de réclamer la gestion, parce que nous sommes en avance par rapport à la gestion», avait déclaré Mbaye Chimère Ndiaye, Secrétaire général de la Cciad, en août 2020, lors d’une rencontre avec la presse.

Le Marché d’intérêt national a été baptisé par le président de la République au nom de Mamadou Lamine Niang, ancien président de la Ccid.

Le Marché d’intérêt national compte 137 magasins dont 65 disposant de chambres froides. Outre les magasins, un bâtiment administratif, des laboratoires phytosanitaires et des chambres froides, le site, qui s’étale sur environ 20 ha, abrite également la Gare des gros porteurs qui peut accueillir 200 camions.

Le président de la Chambre de commerce de Dakar disait ainsi que le Min devrait constituer un début de réponse pour régler le problème de conservation des produits locaux qui, par moments, de­meu­­rent un véritable manque à gagner pour l’économie sénégalaise.