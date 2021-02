Alors que le gouvernement annonce que la campagne vaccinale va commencer avant la fin du mois, il a décidé d’accélérer les choses en homologuant cinq vaccins qui seraient efficaces contre le Covid-19.

Le taux de positivité du Covid-19 reste encore très important, même si le nombre de cas positifs a un peu baissé par rapport aux jours précédents. Sur 2 116 tests réalisés, 366 personnes ont été contrôlées positives, annonce le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale. Soit un taux de positivité de 17,30%. Il s’agit, précise le porte-parole du ministère de la Santé, de 160 contacts suivis et 206 issus de la transmission communautaire. Lesquels sont répertoriés dans certaines localités du pays. Selon Dr Ndiaye, 221 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Mais 61 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimations et 7 décès enregistrés, informe-t-il.

Cette situation montre l’importance accordée à la campagne de vaccination qui devrait commencer incessamment. Coordonnateur du Comité consultatif pour la vaccination au Sénégal, composé de 15 experts, Pr Tandakha Dièye, qui a fait une communication juste après le bulletin du Msas, tente de lever les doutes en certifiant qu’un travail scientifique sérieux a été réalisé. Selon lui, 5 vaccins ont été homologués par l’Etat du Sénégal après que toutes les étapes de validation ont été respectées. Il s’agit de Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Spoutnik V et Sinovac. «Notre comité n’a rien laissé au hasard. Tout a été bien écrit et documenté et les documents sont disponibles. Ce sont des vaccins qui sont sûrs. Il y a 5 millions de doses qui sont données tous les jours», renseigne-t-il. «Il y a eu beaucoup de discussions sur les vaccins. Notre rôle était d’apporter un éclairage par rapport à cela. Nous avons travaillé sur la tolérance et l’innocuité parce qu’un vaccin ne doit pas tuer. Nous devons dire à la population que ces vaccins ont suivi toutes les étapes qu’il fallait. Toutes les phases ont été respectées. Nous avons travaillé sur la dose des vaccins, leur conservation, mais aussi et surtout sur leur efficacité», rassure Pr Dièye.

Face à l’explosion des cas et les menaces de l’apparition de nouveaux variants, le vaccin reste la solution salvatrice. «Aujourd’hui, on est confronté à un sérieux problème avec le Covid-19. Seule la vaccination constitue un espoir énorme pour arriver à réduire considérablement cette pandémie. A chaque fois qu’on parle d’une maladie infectieuse, on pense à la vaccination. On n’a pas besoin d’être un scientifique pour savoir cela. La vaccination est tout à fait normale», enchaîne l’immunologiste.

Il faut noter que depuis l’apparition de la pandémie, 31 mille 007 cas ont été déclarés positifs dont 25 mille 383 guéris, 748 décédés et donc 4 875 personnes encore sous traitement.