L’édition 2021 du Daaka annuel de Médina Gounass ne va pas démarrer le 27 février courant, comme précédemment prévu. Cette retraite spirituelle de la famille tidiane au sud du Sénégal aura lieu à partir du 22 mai prochain. C’est la décision annoncée hier, dimanche, par le porte-parole de la famille à leur siège du quartier Bop de Dakar. Ibnou Omar Ba précise : «Le Daaka de cette année ne va plus se tenir à partir du 27 février, comme nous vous l’avions annoncé. Il aura finalement lieu à la fin du mois de Ramadan, à partir du 22 mai, si les conditions restent réunies. Et cette crise que nous vivons pourrait être jugulée d’ici là. Que les fidèles se fassent la meilleure des appréciations de cette décision pour ne pas tomber dans des jugements faciles et pécheresses ! Nous n’avons reçu de pression d’aucune autorité. Nous nous sommes certes concertés avec les autorités étatiques, mais aussi avec des autorités religieuses de la confrérie tidiane. Mais sachez que toute décision que nous prenons, même si elle est faite par une tierce personne, c’est qu’elle se trouve être la meilleure.» Le jeune frère de l’actuel khalife poursuit : «Ni cette année ni l’an passé nous ne nous sommes pliés sous la volonté d’aucune personne ou autorité. Nos décisions sont d’inspiration divine. C’est la forme qui a changé, mais le Daaka a eu lieu l’année dernière sous des formes inhabituelles et les bénéfices tirés restent les mêmes que lorsqu’il y a rassemblement.»

Le Daaka est une retraite spirituelle de la famille tidiane de Médina Gounass qui dure 10 jours dans un site éloigné de 10 km de la cité. Pendant ces jours, les fidèles, des centaines de milliers, logent dans des huttes qui sont d’ailleurs en construction, font les prières en commun et des dévotions individuelles dans leurs logis. Une décision pour le moins inattendue à Médina Gounass où les esprits ne sont pas préparés à cette éventualité. Et les habitations sont en train d’être construites sur le site. La survenance de la fièvre Ebola chez le voisin guinéen a certainement dû aussi peser sur la balance.