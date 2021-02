La confrontation de ce soir entre le Cameroun et le Maroc retient toute l’attention de ces demi-finales du Chan. Quand le pays organisateur et le champion en titre s’affrontent, forcément il y a une certaine pression. Et le coach des Lions de l’Atlas ne s’est pas fait prier pour faire de la provoc’ en estimant que leurs adversaires bénéficient des largesses du corps arbitral.

Le choc Cameroun-Maroc, c’est ce mercredi 3 février au stade de Limbé, dans la région du Sud-Ouest. Lors de son point presse ce mardi 2 février 21 avant le match face au Lions A’, Lhoussaine Ammoula, le coach marocain, a sorti les griffes.

Le technicien estime ainsi que la sélection camerounaise bénéficie des largesses du corps arbitral : «nous avons l’impression que depuis le début de la compétition, les arbitres favorisent l’Equipe camerounaise», déclare Lhoussaine Ammoula, comme pour «chasser» la pression en direction des Camerounais. Avant de rappeler l’enjeu de la rencontre de mercredi : «Demain, nous devons offrir au public du beau football. Et c’est ce qui doit nous intéresser.»

Avec 9 buts, le Maroc est la meilleure attaque de la compétition avec comme fer de lance Soufiane Rahimi. Le joueur du Raja Casablanca est déjà inscrit 3 réalisations. Avec 4 buts en 4 matchs, le Cameroun n’est pas trop prolifique sur le plan offensif. Cependant, il fait montre d’une certaine solidité avec deux buts encaissés. Une véritable opposition de styles pour une demi-finale qui s’annonce époustouflante.

A défaut d’avoir pu mobiliser des supporters depuis Casablanca ou Marrakech (Covid-19 oblige), le Maroc a réussi l’exploit de recruter des fans sur place, notamment à Douala.

Des Camerounais supporters du Maroc ?

Lors de la phase de groupe, on a été surpris de voir des Camerounais habillés aux couleurs marocaines, chantant à tue-tête dans les travées du Stade de la Réunification. «Selon certaines sources, ils auraient reçu chacun en contrepartie, un T-shirt, une casquette, un ticket d’accès au stade d’une valeur de 5000 francs Cfa, sans compter d’autres avantages en cas de victoire finale», nous renseigne Camfoot.

A l’observation, le douzième homme a joué son rôle à fond. Résultat : après des débuts poussifs face au Togo (1-0) sur penalty et le Rwanda (0-0), l’Equipe du Maroc a survolé par la suite tous ses adversaires. Victoires de 5-2 contre l’Ouganda et de 3-1 en quart de finale contre la Zambie. Ces supporters maroco-camerounais seront-ils encore là ?

(avec actucameroun)