Cette pause forcée, liée à la propagation du virus et ponctuée par l’instauration du couvre-feu, pourrait être bénéfique pour le handball sénégalais qui connaît quelques remous. En témoigne, la médiation entreprise par l’ancien ministre des Sports, Abdoulaye Makhtar Diop, et qui commence à porter ses fruits.

Ancien pratiquant, ancien président de Fédération, ancien ministre des Sports et membre à vie du Comité olympique, Abdoulaye Makhtar Diop ne pouvait rester insensible au bruit de bottes qui secoue présentement le milieu du handball sénégalais. Une polémique née suite à une divergence entre les pro-anciens textes et les pro-nouveaux textes en vue de l’Assemblée générale élective.

C’est ainsi que Le Quotidien a appris que l’honorable député a pris son bâton de pèlerin pour rapprocher les deux parties symbolisées par les deux candidats à l’élection du président de la Fédération ; à savoir l’actuel patron du handball sénégalais, Seydou Diouf, et El Hadji Badiane, président de club.

Abdoulaye Makhtar Diop : «Avoir un consensus et jouer la transparence»

Joint hier par téléphone, Abdoulaye Makhtar Diop confirme. «Effectivement, je confirme avoir initié une médiation pour ramener la sérénité dans le milieu du handball et permettre aux gens de se parler», soutient-il. Avant de poursuivre : «vu mon statut d’ancien pratiquant, et pour avoir été président de la Fédération sénégalaise de handball et ministre des Sports, je n’ai pas le droit de me taire, je n’ai pas le droit de rester inactif par rapport aux remous notés autour d’une discipline que j’ai pratiquée et que j’aime. C’est pourquoi j’ai décidé de faire de la médiation afin d’avoir un consensus et surtout jouer la transparence», suggère l’ancien handballeur.

Seydou Diouf et El Hadji Badiane se sont parlé

Malgré ses nombreuses charges liées à ses fonctions de député et de Grand Serigne de Dakar, l’ancien ministre dit avoir pris langue avec les principaux acteurs et anciens dirigeants.

«Depuis maintenant un mois j’ai débuté ma médiation. Je me suis impliqué, j’ai discuté avec le président Seydou Diouf plusieurs fois, avec El Hadji Badiane qui n’est plus à présenter et qui reste incontournable. J’ai aussi parlé avec d’autres anciens de la discipline, comme Abdoulaye Mar qui a aussi dirigé la Fédération. Et cette médiation commence à porter ses fruits avec le coup de fil de Seydou Diouf à El Hadji Badiane. Un geste de gentleman que j’ai beaucoup apprécié. Les deux hommes se sont parlé en responsables et c’est déjà un acte fort», se réjouit l’honorable député qui informe poursuivre sa «mission».

Pour une sortie de crise, Abdoulaye Makhtar Diop préfère pour le moment «cacher» son jeu. «J’ai mon idée par rapport à une sortie de crise mais je garde la primeur pour les concernés (rire). Car les discussions se poursuivent et après nous allons faire une proposition finale au ministre des Sports. Mais pour l’instant, je continue ma médiation qui, il faut le dire, n’est pas difficile car j’ai en face de moi des gens responsables, qui se respectent et dont le seul souci est le développement du handball sénégalais.»