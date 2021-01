Disparue en France, Diary Sow a été retrouvée «saine et sauve», d’après les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France qui l’ont fait savoir ce lundi.

Fin d’une fugue qui n’a sans doute pas encore révélé tous ses secrets. Cette fin a tout de même le mérite de permettre aux proches de Diary Sow de pousser un ouf de soulagement. La pensionnaire du prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand est aujourd’hui entre les mains des autorités sénégalaises basées dans la capitale française. «Les autorités diplomatiques et consulaires du Sé­négal en France informent que mademoiselle Diary Sow a été retrouvée saine et sauve. Elle se trouve présentement en compagnie de son parrain monsieur Serigne Mbaye Thiam», ont-elles fait savoir ce lundi sans préciser le lieu, ni la date à laquelle elle a été retrouvée.

Dans un communiqué, les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France se limitent juste à remercier «le gouvernement français pour son assistance efficace ainsi que l’ensemble de la communauté sénégalaise en France, en particulier les étudiants, pour leur mobilisation».

C’est le 4 janvier après les vacances de fin d’année que son absence a été constatée par les responsables de son établissement. Diary Sow était introuvable. C’est le début de recherches intenses à travers toute la France et même au-delà des frontières françaises. Sur le terrain, en première ligne, se sont distingués les étudiants sénégalais dans l’Hexagone. Bravant le froid, ils sillonnaient les rues. Plus les heures passaient, plus la peur s’agrandissait, les doutes s’intensifiaient. Pas de répit sur les réseaux sociaux également. Les jours passent. Mais toujours aucune nouvelle de l’élève du prestigieux lycéen parisien Louis-le-Grand, où elle est actuellement en deuxième année de classe préparatoire physique-chimie. Alors la question où est donc passée la meilleure élève du Concours général au Sénégal en 2018 et 2019 commençait à brûler les lèvres. Quelques jours après, une étudiante raconte à France 24, avoir effectué un covoiturage avec Diary Sow le 2 janvier de Toulouse, où la jeune sénégalaise avait rendu visite à sa «meilleure amie», jusqu’à Paris. Et elle serait ainsi la dernière personne à avoir vu Diary Sow depuis sa disparition. Un récit qui donna un brin d’espoir aux proches, à tous ces anonymes affectés par son énigmatique disparition. A part ce témoignage, personne n’a remarqué sa présence quelque part, même pas son ombre. Alors le jeudi 7 janvier, une enquête pour disparition inquiétante a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (Brdp). Après investigations, la piste criminelle tant redoutée par de nombreuses gens a été écartée par les enquêteurs.

A la surprise générale, la disparue fait signe de vie à travers une lettre envoyée à son parrain, Serigne Mbaye Thiam, ex-ministre de l’Education nationale. «Bonjour tonton. Je tiens à préciser que je t’écris aussi librement que je suis partie. J’ai laissé assez d’indices derrière moi pour qu’on sache que je partais de mon plein gré. Je ne me cache pas. Je ne fuis pas. Considère cela comme une sorte de répit salutaire dans ma vie», rassurait-elle. Et d’ajouter : «La pression n’a jamais été un frein pour moi. Au contraire. Je ne suis victime d’aucune sorte de pression de la part de qui que ce soit, dans mon entourage. Je n’ai pas disjoncté à cause du confinement ou de la prépa (…) Ceux qui cherchent une explication rationnelle à mon acte seront déçus, puisqu’il n’y en a aucune. Contrairement à ce que les gens semblent penser, aux paroles qu’on me prête, je ne renonce pas à ma vie d’avant. Je ne suis pas désolée d’être partie, je suis désolée des gênes occasionnées par mon départ et des gens que j’ai fait souffrir.»